Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar para alıyor?

TV8 ekranlarında büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 programı 9 ocak 2021 tarihi ile ekranlarda yerini aldı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak düzenlenen yarışma programında tanıdığınız ünlüler ve bir birinden iddialı gönüllü oyuncular kadroda yer alıyor. Survivor programında yarıştıkları süreç içerisinde maaş alıp almadıkları merak konusu oldu. Merak ettiğiniz soruları sizler için derledik…

Survivor yarışmacıları kaç para alıyor?

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler olarak oynanan yarışmada yarışmacıların maaş alıp almadığı konusu gündemde. Survivor 2021 yarışmacıları için ne kadar maaş verilecek?

Yarışma programı TV8 ekranlarında hemen hemen 6-7 aylık süreç boyunca yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde Survivor’da olan yarışmacıların maaş alıp almadıkları ve aylık kazançları merak konusu. Nerdeyse haftanın her günü ekranlara gelecek program bu yıl da Dominik Cumhuriyet’inde çekimleri sürüyor.

Zor şartlarda yarışan yarışmacılar Acun Medya tarafından maaş alıyorlar. Bu yarışmacıların günlük hayatlarında kazandıkları maaşlar göz önünde bulundurularak ödeme yapılıyor. Yarışmacıların popülariteleri ile birlikte maaşları da artış göstermektedir. Geçen yıl ünlüler takımında bulunan yarışmacıların almış oldukları maaş 10 bin TL ve 70 bin TL arasında değişiklik gösteriyordu.

Gönüllüler takımındaki yarışmacıların ise almış oldukları ücret ünlü yarışmacılara göre daha düşük miktarda. Program boyunca yarışmacıların popüler kişilikleri ön plana çıkmaktadır. Survivor 2021’de yarışmacıların ne kadar ücret aldığı konusu netlik kazanmadı.

