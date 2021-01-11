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‘Survivor 2021’ Yarışmacılara SMS nasıl gönderilir? SMS ücreti ne kadar? Nereye SMS atılır?

2021 yılına girerken 9 Ocak’ta başlayan yarışmada heyecan devam ediyor. Survivor yarışmasına katılan yarışmacıların eleme veya oylama sonucunda sevenleri tarafından SMS’e ihtiyaç duyuyorlar.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:14
‘Survivor 2021’ Yarışmacılara SMS nasıl gönderilir? SMS ücreti ne kadar? Nereye SMS atılır?
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Survivor yarışmasının başlaması ile sevenlerine SMS atmak isteyen vatandaşlar 2021 SMS ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.  SMS Ücreti Türkiye içi ücreti

2,90 TL

olup eğer SMS Kıbrıs üzerinden atılıyorsa bu ücret değişiklik göstererek 2,96 TL olmaktadır. 
 

SMS Nasıl atılır?

1890 SMS atılan kısa mesajlar yazımı önemlidir herhangi bir yanlışlık olmaması için önek olarak;

AHMET yazıp 1890’a SMS göndererek oyunu kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yarışmada ödül oyununu kazanan takım ise Gönüllüler olarak zıpkın, olta, balık avlama araç gereçleri olarak malzemeleri alabileceklerdi. Ünlülere karşı 2 puan ile yenerek galip gelen gönüllüler ödülü kazandı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8
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