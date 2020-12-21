Survivor 2021 yarışma başvuru formu ve başvuru detayları

Tv 8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın liderliğinde yayınlanan Survivor 2021 programı, 2005 yılında Türkiye’de ilk defa yayın hayatına başlamış ve oldukça beğenilerek ekranların vazgeçilmezi haline gelmişti. Programın bu deni beğenilmesinin ardından formatı satın alan Acun Ilıcalı, 2006 yılında Türkiye-Yunanistan arasında yarışmayı yayınlamıştı. Her yayınlandığı yıl seyircileri ekran başına toplamayı başaran Survivor, 2021 sezonunda da ekranlarda yayınlanacak.

Survivor Aslanlar-Kanaryalar, Kızlar-Erkekler, Ünlüler-Gönüllüler ve AllStar gibi formatlarıyla ekranlara gelen yarışma başarılı bir şekilde yayın hayatını devam ettirmeyi başardı.

Programın asıl hedefi ada koşullarında zorlu mücadelelerle yarışmacıların dayanıklılıklarını koruyarak yarışmanın sonuna kadar devam edebilmektir. Yarışmanın final aşaması halk oyu ile belirlenir. İzleyicilerin beğenisini kazanan yarışmacı daha favori olacaktır. Yarışmada yarışmak kadar seyircilerin takdirinin kazanmakta önemlidir.

Bu yıl format nasıl olacak?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşecek olan yarışmanın konsepti Ünlüler-Gönüllüler olmak üzere geçen senenin aynısı olacak.

Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor yarışma programının yayınlanmaya başlayacağı tarih Şubat ayının 15’i ile 20’si gibi olacağı düşünülmektedir. Survivor 2020 şubat ayında ekranlarda olmuştu. 15-20 şubat arasında başlaması düşünülen programın yarışmacıları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Şubat ayında başlaması düşünülen yarışmanın kadrosunda yer alacak isimlerin arasında Cemal Hünal ve Batuhan Karacakaya’nın netleşmesinin sonrasında geri kalan yarışmacıları kimler olacağı merak konusu oldu.

Oyuncu Öykü Çelik, futbolcu Barış Özbek, milli atlet Meryem Kasap, şarkıcı İsmail YK ve MasterChef yarışmacısı Celal Sarıgül isimlerinin yeniz sezonda yer alacağı konuşuluyor.

Aynı zamanda Hikmet Tuğsuz, Rüya Coriç, Okan Kurt, İbrahim Toraman ve Uğur Pektaş’ın isimleri de yeni sezonda yer alacağı konuşuluyor.

Yarışmanın başvuruları koronavirüs nedeniyle aktif halde değilse de tarih netlik kazanmaya başladı. İlerleyen zamanlarda yarışmanın başvuru koşulları ve tarihinin açıklanması bekleniyor.