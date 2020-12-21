İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Survivor 2021 yarışma başvuru formu ve başvuru detayları

Survivor 2021 yarışma programının ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak edilmeye başlandı. Yarışma da yer alacak olan oyuncuların yavaş yavaş netleşmeye başlamasından sonra pek çok kişi yarışmaya nasıl başvurulacağını merak etmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın yarışmaya katılacak kişilerin bir kısmını açıkladıktan sonra geri kalan isimlerin kimler olduğu araştırılmaya başlandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:39
Survivor 2021 yarışma başvuru formu ve başvuru detayları
Takip Et:

Tv 8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın liderliğinde yayınlanan Survivor 2021 programı, 2005 yılında Türkiye’de ilk defa yayın hayatına başlamış ve oldukça beğenilerek ekranların vazgeçilmezi haline gelmişti. Programın bu deni beğenilmesinin ardından formatı satın alan Acun Ilıcalı, 2006 yılında Türkiye-Yunanistan arasında yarışmayı yayınlamıştı. Her yayınlandığı yıl seyircileri ekran başına toplamayı başaran Survivor, 2021 sezonunda da ekranlarda yayınlanacak.

Survivor Aslanlar-Kanaryalar, Kızlar-Erkekler, Ünlüler-Gönüllüler ve AllStar gibi formatlarıyla ekranlara gelen yarışma başarılı bir şekilde yayın hayatını devam ettirmeyi başardı.

Programın asıl hedefi ada koşullarında zorlu mücadelelerle yarışmacıların dayanıklılıklarını koruyarak yarışmanın sonuna kadar devam edebilmektir. Yarışmanın final aşaması halk oyu ile belirlenir. İzleyicilerin beğenisini kazanan yarışmacı daha favori olacaktır. Yarışmada yarışmak kadar seyircilerin takdirinin kazanmakta önemlidir.

Bu yıl format nasıl olacak?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşecek olan yarışmanın konsepti Ünlüler-Gönüllüler olmak üzere geçen senenin aynısı olacak.

Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor yarışma programının yayınlanmaya başlayacağı tarih Şubat ayının 15’i ile 20’si gibi olacağı düşünülmektedir. Survivor 2020 şubat ayında ekranlarda olmuştu. 15-20 şubat arasında başlaması düşünülen programın yarışmacıları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Şubat ayında başlaması düşünülen yarışmanın kadrosunda yer alacak isimlerin arasında Cemal Hünal ve Batuhan Karacakaya’nın netleşmesinin sonrasında geri kalan yarışmacıları kimler olacağı merak konusu oldu.

Oyuncu Öykü Çelik, futbolcu Barış Özbek, milli atlet Meryem Kasap, şarkıcı İsmail YK ve MasterChef yarışmacısı Celal Sarıgül isimlerinin yeniz sezonda yer alacağı konuşuluyor.

Aynı zamanda Hikmet Tuğsuz, Rüya Coriç, Okan Kurt, İbrahim Toraman ve Uğur Pektaş’ın isimleri de yeni sezonda yer alacağı konuşuluyor.

Yarışmanın başvuruları koronavirüs nedeniyle aktif halde değilse de tarih netlik kazanmaya başladı. İlerleyen zamanlarda yarışmanın başvuru koşulları ve tarihinin açıklanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor2021Acun IlıcalıBaşvuruşartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

Survivor 2021 yarışma başvuru formu ve başvuru detayları
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 21 Aralık 2020 Pazartesi
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Alevlerin Ardından Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Kefaret Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Saç satmak için en az kaç cm olmalı? Ortalama saç satma fiyatları
Gelinim Mutfakta 21 Aralık gün birincisi kim oldu? Günün puan durumu
KOSGEB destekli sektörler hangileridir?
Fındık fiyatları 30 Nisan Perşembe fındık borsası fındık kaç lira?
Ölen kişinin arkasından yapılması gereken işlemler nelerdir?
Günlük burç yorumları 13 Kasım Çarşamba - Günlük yıldız falınız bugün sizin için neler söylüyor?
İlk kez ev sahibi olacaklara devletten 25 bin TL'lik hibe
BluTV hafta sonu ücretsiz nasıl izlenir?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?
B117 virüsü nedir? Hangi ülkelerde görüldü?
120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisi taksitleri ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ve taksit hesaplama
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.