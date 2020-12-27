Survivor 2021 Ünlüler takımında kimler var? Survivor 2021 ünlüler tam kadro yarışmacı listesi

Yayın tarihine az bir zaman kalan Survivor 2021 yarışma programında yarışacak olan yarışmacılar netlik kazanmaya başladı. Survivor 2021 Ünlüler Takımının tam kadrosu belirlendi. Yayınlandığı her sezonda reyting rekorları kıran Survivor yarışma programının ne zaman yayınlanacağı ve kadrosunda kimlerin yer alacağı merakla bekleniyor.

Survivor 2021 yarışma programında kimlerin yarışacağı ve ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merak içerisinde bekleniyordu. Survivor programının ne zaman başlayacağı ve yarışmacıların kimler olduğu belli oldu.

Survivor 2021 ünlüler takımı tam kadro listesi

Cun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden ilk yarışmacının Issız Adam filminde başrol olarak yer alan Cemal Hünal olduğunu duyurmuştu. Sonrasında Öykü Çelik, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban ve Barış Özbek’in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı netlik kazanmıştı. Kanal yönetimi tarafından henüz onaylanmamış olsa da bu isimlerin yer alacağı kesin olarak gözüküyor.

Aşağıda yer alan isimler Survivor 2021 ünlüler takımında yer alacağı kesin olarak görülüyor. Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da aşağıda yer alanların katılacağı düşünülüyor.

Ünlüler takımı listesi

Cemal Hünal

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976'da İstanbul'da doğdu. Cemal Hünal 1.79 cm boyundadır. İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl eğitim aldıktan sonra, İskoçya'daki Gordonstowe İntenational Summer School’da eğitimine devam etmiştir. Daha sonra Los Angeles'taki Ucla Extension'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimleri almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır.

İlk kez 2007 yılında "Asi" dizisinde Kerim rolünde profesyonel oyunculuk deneyimi kazandı. Ardından 2007 yılında Ulak filminde İbrahim rolüyle ilk sinema deneyimini yaşamıştır. Daha sonra 2008 yılında Adanalı dizisinde Alex rolüne hayat veren oyuncu, aynı yıl Alper rolüyle Issız Adam filminde çıkış yapmıştır. Issız Adam filmi ile büyük hayran kitlesine ulaşmıştır. Hala Issız Adam olarak bilinmektedir. O günden bu yana pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı (2020) filminde rol almıştır. Şimdiyse Survivor ile ekranlarda yer alacak.,

Öykü Çelik

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Öykü Çelik 1.70 cm boyunda ve 60 kg ağırlığında. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Selena dizisinde Eda rolüyle yaşamıştır. Ardından Akasya Durağı ve Kasaba dizilerinde yer alan Öykü Çelik, ilk sinema deneyimi olan 2009 yılında Kanımdaki Barut adlı filmde Deniz karakterini canlandırdı.

Sonrasında pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Oyuncu 2017 yılında Savaşçı dizisinde Teğmen Yeter karakterine hayat veren oyuncumuz, 2018 yılında ise Diriliş: Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun rolünü oynamış ve son olarak 2020 yılında Şeref Sözü dizisinde Yasemin rolünü oynamıştır. Dizi istenen reytingleri alamadı, bu yüzden erken final yapmıştı. Öykü Çelik artık Survivor 2021 yarışmasına katılacağına dair söylentiler var.

Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şişli Ufuk Koleji'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi 2008-2010 yılları arasında popüler olan Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil rolüyle yaşamıştır. İlk projesine çok gençken katıldı ve büyük bir hayran kitlesi kazanarak büyük bir çıkış yakaladı.

Sonrasında 2009 senesinde Dersimiz Atatürk, Bekle Beni, Aşk Tesadüfleri Sever filmleriyle sinema kariyerine başlamıştır. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Mert rolünü ve Uzun Hikaye filminde Mustafa rolüne hayat veren oyuncu son olarak Diriliş: Ertuğrul dizisinde Dündar Bey rolünü oynamıştır. Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 ekibine katılacağına dair söylentiler.

Barış Özbek?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986'da Almanya'nın Castrop-Rauxel kentinde doğdu. Özbek, çocukluğundan beri futbolla ilgili ve 2002 yılında Blau-Gelb Schwerin genç takımında oynamaya başladı. Daha sonra SG Wattenscheid 09 ve DJK TuS Hordel ekibine katılmasına rağmen, 2003 yılında Rot-Weiss Essen takımının altyapısıyla almıştır. Sonrasında Rot Weiss Essen'in A takımına transfer oldu ve profesyonel futbol kariyerine 2005-2006 sezonunun başında başladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Feldkamp'ın dikkatini çeken bu genç yetenek, hızlı oyun tarzı ve pres yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti. 2007-2008 sezonunun başında takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray SK'ya transfer olan futbolcu, orta saha ve defansif orta saha pozisyonuyla Feldkamp ve daha sonra teknik direktör Frank Rijkaard'ın dikkatini çekmişti.

2007-2008 sezonunda 21 yaş altı Alman genç takımında yer almasına rağmen A milli takımında kendine yer bulamayan Barış Özbek, Galatasaray S.K. ile Türkiye lig şampiyonluğunu kazandığı ve Türkiye Süper Kupa şampiyonu oldu. Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağına dair söylentiler ortalıkta dolaşmaktadır.

İsmail Balaban

Çağkan Çulha

Meryem Kasap

Aslı Çakır Alptekin

Ayşe Begüm Onbaşı