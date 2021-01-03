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Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu!

Survivor 2021 sezonunun başlamasına 1 hafta kala isimler netlik kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor yarışma programında yarışacak olan isimler fragmanın yayınlanmasından sonra belli oldu.

03 Ocak 2021 Pazar 13:35
Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu!
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Survivor 2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Büyük çekişmeleren ve rekabetin ön planda olacağı Survivor 2021 sezonunda Ünlüler takımı netlik kazandı. İlk fragmanın yayınlanmasından sonra kimlerin Survivor 2021 sezonunda yarışacağı da belli oldu. Diğer yandan geçen seneden Meryem Kasap Ünlüler takımında yarışacak isimler arasında yerini aldı.

İşte survivor 2021 Ünlüler takımı 

İsmail Balaban

'Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum.'

Melis Sezer

'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı.'

Çağrı Atakan

'Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?'

Meryem Kasap

'Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum'

Hayrettin

'Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım.'

Barış Özbek

'Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da.'

Merve Aydın

'Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti.'

Batuhan Karacakaya

'Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni.'

Öykü Çelik

'Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum.'

Cemal Hünal

'Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre'



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Survivorünlüler
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