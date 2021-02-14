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Survivor 2021 sezonu Aleyna Kalaycıoğlu'nun mesleği nedir? İlişkisi var mı? Hakkında bilinmesi gerekenler

Ekranların en sevilen yarışmalarından birisi olan Survivor, 2021 sezonu ile ekranlara geri döndü. Beraberinde getirdiği Ünlüler ve Gönüllüler takımı ise merak konusu oldu. Bizde bu yazımızda Gönüllüler takımının en dikkat çeken kadın yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında detaylı bilgiler verdik. Aleyna Kalaycıoğlu'nun mesleği, aşk hayatı ve hakkında önemli olan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 15:59
Survivor 2021 sezonu Aleyna Kalaycıoğlu'nun mesleği nedir? İlişkisi var mı? Hakkında bilinmesi gerekenler
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Survivor 2021 sezonunun güzel kızlarından biri olan Aleyna Kalaycıoglu, 9 Ocak 2021 tarihinde başlayan Survivor sezonun ilk bölümünün ardından en çok konuşan kadın yarışmacı olmuştur. Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu 23 yaşındadır. İlk bölümünde en çok konuşma hakkı verilen Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya gündeminde güzelliği ile kendinden söz ettiriyor.

 

 

Survivor 2021 sezonu Aleyna Kalaycıoğlu kim?

Amerika’da Uçak Mühendisliği eğitimi almakta olan Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 senesinde Bursa’da gözlerini dünyaya açmıştır. Kendisi 2021 senesi itibari ile 23 yaşındadır. Survivor’da gönüllüler takımında yer almakta olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 sezonuna 9 elemeden geçip katılmaya hak kazanan Aleyna Kalaycıoğlu bir sporcudur. Kendisi uzun zamandır voleybol sporunda yer almaktadır. Survivor 2021 sezonunun ekranlara gelen ilk bölümünde; parkur ve yüzme yarışmalarında en iyi performansı sergileyen kadın yarışmacıdır.

 

Kendisi koyu bir Fenerbahçelidir. Henüz daha 9 yaşındayken babası ve annesi ayrılmıştır. Küçük Aleyna büyük bir üzüntü yaşasa da hayatına yön verecek spor ile bu dönemde tanışmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu sonrasında annesi ile birlikte İstanbul’a gelmiştir. Kalaycıoğlu’nun güzelliği lise yıllarında fark edilmeye başlanmıştır ve kendisi Uçak Mühendisi olmak üzerine hayallerini başarmıştır.

 

 

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilişkisi bulunuyor mu?

Survivor 2021 döneminin en dikkat çekici yarışmalarından birisi olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun bilinen bir ilişkisi bulunmuyor. Lakin bir ilişkisi olsa bile Acun Medya 2021 döneminin sonuna kadar bu konuyu açıklamaz.

 

Aleyna Kalaycıoğlu’nun yaşı kaçtır?

Aleyna Kalaycıoğlu 2021 senesi itibari ile 23 yaşındadır.

 

 

Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilinmeyen bilgiler nelerdir?

Kendisi gerçek hayatta Amerika’da hayat sürmektedir ve mesleği uçak mühendisliğidir.

 

Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya hesabı bulunuyor mu?

Aleyna Kalaycıoğlu’nun instagram hesabı bulunuyor. Kullanıcı adı ise “@aleynakalaycioglu” dur.



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:59
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Survivor 2021SurvivorSurvivor InstagramSurvivor TV8Survivor AleynaSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu
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