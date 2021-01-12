İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Survivor 2021 Reşat diskalifiye olacak mı, sağlık durumu nasıl?

TV8 ‘ekranlarının sevilen yarışması ‘Survivor’ da neler oldu? 11 Ocak Pazartesi yayınlanan yarışma programında adaya kim veda etti?

12 Ocak 2021 Salı 01:25
Survivor 2021 Reşat diskalifiye olacak mı, sağlık durumu nasıl?
Takip Et:

Survivor 2021’ heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TV8 de yayınlanan programda Ünlüler ve Gönüllüler takımları ile ayrılırken yayın hayatının 3. gününde dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Ada hayatına alışamayan yarışmacılar ise tatsızlık çıkarmakta olduğu görülüyor. Ünlüler takımında ki Batuhan oyun sırasında arkadaşlarına sert çıkışarak tepki almasına sebep oluyor.  24 yaşında ki Batuhan Karacakaya takımına karşı sinirlenirken takım arkadaşları Batuhan’ı sakinleştirmeye çalışıyor.

Acun Ilıcalı’nın ‘Kırmızı Alarm’ durumu olduğunu söylemesi ise merak uyandırdı. Bir yarışmacının yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Cemal Hünel’den bahsedildiği gündemde. Sakatlandığı için oynayamayacak olan yarışmacı herkes tarafından merak edilmekte.



Son Güncelleme: 12.01.2021 01:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Survivor 2021 Reşat diskalifiye olacak mı, sağlık durumu nasıl?
Alevlerin Ardından dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı!
Ayni ve Nakdi yardımlar nedir, nelerdir? Ayni ve Nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 12 Ocak 2021 Salı Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli yaşı kaç?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kefaret Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Netflix üyelik iptali para iadesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Yaşlılara devlet tarafından karşılıksız verilen destekler! 2019 Yaşlılara için devlet tarafından yapılan ödemeler
Survivor'da Haftanın Eleme Adayları Kimler Oldu? Elemeye Kimler Kaldı? Kimler Dokunulmaz?
MasterChef 10 Aralık Perşembe bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim oldu, eleme adayları kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?
Resmi Gazete'nin, IOS ve Android mobil uygulamaları yayımlandı
12 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?
Güncel gümüş fiyatları 12 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2021
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 12 Ocak 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.