Survivor 2021 Reşat diskalifiye olacak mı, sağlık durumu nasıl?

2021’ heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.de yayınlanan programda Ünlüler ve Gönüllüler takımları ile ayrılırken yayın hayatının 3. gününde dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Ada hayatına alışamayan yarışmacılar ise tatsızlık çıkarmakta olduğu görülüyor. Ünlüler takımında ki Batuhan oyun sırasında arkadaşlarına sert çıkışarak tepki almasına sebep oluyor. 24 yaşında ki Batuhan Karacakaya takımına karşı sinirlenirken takım arkadaşları Batuhan’ı sakinleştirmeye çalışıyor.

Acun Ilıcalı’nın ‘Kırmızı Alarm’ durumu olduğunu söylemesi ise merak uyandırdı. Bir yarışmacının yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Cemal Hünel’den bahsedildiği gündemde. Sakatlandığı için oynayamayacak olan yarışmacı herkes tarafından merak edilmekte.