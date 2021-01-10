Survivor 2021 Panorama ne zaman başlıyor? Sunucuları kim olacak?

Önceki sezonlar Survivor yeni bölümlerinin değerlendirmesini yapmak için, Acun Ilıcalı tarafından seçilen Survivor eski yarışmacıları Survivor Panorama programını yaparlardı. Yarışmanın yeni sezonu yayınlanmasına rağmen bu sene Survivor Panorama yayınlanmadı.

Survivor 2021 Panorama niye başlamadı?

Tv8’in 10 Ocak Pazar günün yayın akışı içinde Survivor Panorama bulunmuyor. Programın izleyicileri şuan için ponorama ile ekstra programlarını izleyemeyecekler. Yorumcuların kim olacağı netlik kazandığında Survivor Panorama ile ekstra programları yayınlanacak.

Survivor Panorama ve Ekstra programlarında yorum yapacak kadro tamamlandığında programlar ekrana gelecek. Survivor yarışmasının bu sene ki yarışmacılarından ilk günde Twitter’da trend topic olan isimler bulunuyor. Bunlar, Aleyna ile Batuhan. Yarışmanın yeni sezonu iddialı olarak başladı. Şimdi asıl merak edilen ise Survivor Panorama ile Ekstra programlarının ne zaman başlayacağı.