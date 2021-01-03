Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?

Televizyon8 ekranlarının her yıl düzenlenen ve ciddi bir hayran kitlesi olan yarışma programı Survivor’un 2021 fragmanı yayınlanması ile ünlüler takımı kesinleşti. Pek çok kişi yayınlanan fragmanda oyuncu Öykü Çelik’i araştırmaya başladı.

Survivor 2021 Öykü Çelik kimdir?

13 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da doğan Öykü Çelik aslen Trabzonludur. Lise eğitimi sırasında bir arkadaşının ısrarı ile Tiyatroya yazılan Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandıktan sonra daha öğrencilik yıllarda oyunculuk yapmaya başladı. Üniversite yıllarında geçirdiği trafik kazası sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan Çelik kaza sonrasında uzun yıllar oyunculuktan uzak kalarak özel dersler ile eğitimlerine devam etti.

İlk defa 2006 yılında döneminin en fazla izlenen dizilerinden bir tanesi olan Selana’da Eda karakterini canlandırmıştır.

Kış sporlarının tamamını hobi olarak yapan Öykü Çelik aynı zamanda futbol ve buz patenine de ilgi duymaktadır.

2014 yılında iş adamı Murat Çakan ile evlenen Öykü Çelik 2015 yılında boşanma kararı almıştır.

Öykü Çelik’in görev aldığı yapımlar

2020 – Şeref Sözü (Televizyon Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (Televizyon Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (Televizyon Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (Televizyon Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (Televizyon Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (Televizyon Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Televizyon Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (Televizyon Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (Televizyon Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (Televizyon Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (Televizyon Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (Televizyon Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (Televizyon Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (Televizyon Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (Televizyon Dizisi)