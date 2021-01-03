Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?

TV8 ekranlarında akşam saatlerinde yayınlanan Survivor 2021 fragmanı büyük ilgi topladı. Yayınlanan fragman ile Survivor 2021’in ünlüler takımı kesinleşirken takımda yer alan isimler merak ediliyor. Program hayranları ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan’ı araştırmaya başladı.

Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdir?

1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Çağrı Atakan Bilkent Üniversitesini tamamlamıştır. Şahin Tepesi dizisinde gösterdiği performans sonrasında üne kavuşan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan Atakan, Çukur dizisinde de görev almıştır.

2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinde görev alan Atakan dizide görev aldıktan sonra oyunculuğa uzun bir süre ara vererek tiyatroya yönelmiştir.

2017 yılında Show TV ekranlarının reyting rekortmeni Çukur dizisi ile tekrar kamera karşısına geçen Çağrı Atakan Remzi karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı. 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde hayat verdiği Yılmaz karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınan Çağrı Atakan sinema, tiyatro ve dizilerde görev almıştır.

Çağrı Atakan’ın görev aldığı yapımlar