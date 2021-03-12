Survivor 2021 Öykü Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

TV 8 ekranlarından yayınlanan dünyanın ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan2021, büyük bir heyecanla devam ediyor. Başta yarışmacılar arasında, sonra da takımlar arasındaki kıyasıya rekabet büyük bir heyecana sahne oluyor. İzleyenlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Survivor 2021 yarışmacılarından Öykü Çelik’in kim olduğunu merak ediyor. Survivor 2021 yarışmacılarından Öykü Çelik‘in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğunu, evli olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öykü Çelik İstanbul’da 13 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. Kendisi aslen Trabzonludur. Üniversiteyi tiyatro bölümü okuyarak bitirdi. Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde yer alan Öykü Çelik, Ahmet Murat Çakan ile dünya evine girdi. Kendisi şu sıralar Survivor yarışmasında yarışmacı olarak görev yapıyor.