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Survivor 2021 ödül oyununu ünlüler mi, gönüllüler mi kazandı? 4 Şubat Survivor ödül oyunu ödülü neydi?

Kıran kırana geçen ödül oyununda mutlu sona ulaşan Ünlüler takımı olmuştur.

05 Şubat 2021 Cuma 00:32
Survivor 2021 ödül oyununu ünlüler mi, gönüllüler mi kazandı? 4 Şubat Survivor ödül oyunu ödülü neydi?
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Tv8 kanalında yayınlanan en sevilen programlardan olan Survivor’da 4 Şubat 2021 Perşembe günü oynanan oyun nefes nefese geçti.Oyunu kazanan takımın ise 10-8 skor ile Ünlüler takımı olmuştur.Ödül oyunlarında ilk 5 sayıya ulaşan takım Pizza ödülünden tadımlık kazanıyor.Gönüllüler takımının tadım yaptığı,Ünlüler ise tüm ödülü kazanmıştır.

Performans oyununu kazanan kim?

Erkek ve kadın yarışmacıların ayrı mücadele ettiği yarışmada ödül ton balıklı sandviç olmuştur.İlk sembolü sergen kazanmıştı,ancak başarılı oyuncu İsmail yenerek ödülü kazanmıştır.

Yeni yarışmacılar katıldı

Üç yeni ismin katıldığı yarışmada sakatlanarak ve elenerek adaya veda isimlerin yerine Ünlüler takımına Gonca Kakar ve sosyal medyaya yüklediği videolar ile fenomen olan Doğan katıldı.Gönüllüler takımına ise Aleyna Çalışkan katılmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:32
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Anahtar Kelimeler:
Survivorödül
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