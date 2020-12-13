Survivor 2021 nerede yayınlanacak? Survivor yeni sezon Exxen’de mi, Tv8’de mi yayınlanacak?

Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu Exxen programı dijital platformda olmasına rağmen büyük ilgi görmektedir. İlgi konularından biri ise Survivor 2021 Exxen platformunda mı yoksa her zaman ki gibi Tv8 ekranlarında mı olacağı konusu… Detaylar haberimizde.

Tv8 Ekranlarında Survivor 2021

Survivor 2021 yarışması yine Tv8 ekranında izleyicilerle buluşmak için hazırlık içindedir. Ama önümüzdeki haftalarda finali Exxen’de yapılacak olan Masterchef programı gibi, Survivor 2021 finali de Exxen platformu üzerinde olacağı düşünülmektedir.

Exxen platformunu yakın bir süreçte intenet tabanlı hizmet haline getireceğini ifade eden Ilıcalı, Survivor ve Masterchef Türkiye gibi izleyicileri ekran başına toplayıp reyting getirecek programları Tv8 ekranlarında yayınlayacaktır.

