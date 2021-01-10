Survivor 2021 nerede çekiliyor? Hispanyola adası nerededir?

Dün akşam itibari ile yeni sezonu ile izleyici ile buluşan Survivor 2021 izleyicileri ekranlar karşısına kilitlemeyi başardı. Yarışmanın Ünlüler takımında Öykü Çelik, Cemal Hünal, Hayrettin, Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek ve Gönüllüler takımında Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora, Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu yarışıyor.

Programın çekimleri ise Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor.

Dominik Cumhuriyeti nerede?

Dominik, Hispanyola’da bulunmaktadır. Porto Riko’nun batısı ve Jamaika’nın doğusunda bulunan ülke tropikal iklime sahip bir ülkedir. Dominik’te Dominik Pesosu ve Doğu Karayip Doları kullanılmakta olup İspanyolca dili konuşulmaktadır.