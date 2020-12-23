Survivor 2021 yarışmasının geçen sene olduğu gibi bu sene de ünlüler ve gönüllüler formatı ile düzenlenmesi bekleniyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylanlı’nın yapacağı yarışmanın, yarışmacı kadrosu da yavaş yavaş belli oluyor.

Survivor 2021’de yarışacak isimler arasında Galatasaray ve Trabzonspor’un eski oyuncusu Barış Özbek’in ismi geçiyor. Ayrıca MasterChef Türkiye’de yarışan Celal Sarıgül’ün de olacağı iddia ediliyor.

Sakatlığı nedeniyle Survivor 2020’ye veda etmek zorunda kalan Uğur Pektaş ve aynı nedenle Survivor 2019’dan elenen Hikmet Tuğsuz da diğer adaylar olarak gösteriliyor.

Oyuncu Batuhan Karacakaya, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021’de yarışacak isimler arasında.

Survivor 2021 ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Survivor 2021’in ne zaman başlayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak yarışmanın önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Şubat ayında başlaması bekleniyor. Ayrıca yarışma TV8 yeri Exxen Platformu’nda yayınlanacak gibi duruyor.