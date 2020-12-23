İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Survivor 2021 ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Survivor 2021 için geri sayım devam ediyor! Yeni sezonda Exxen’de yayınlanması beklenen Survivor 2021’in kadrosu izleyici tarafından araştırılıyor. Yarışmanın ne zaman başlayacağı ise büyük bir merak konusu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:48
Survivor 2021 ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Takip Et:

Survivor 2021 yarışmasının geçen sene olduğu gibi bu sene de ünlüler ve gönüllüler formatı ile düzenlenmesi bekleniyor. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylanlı’nın yapacağı yarışmanın, yarışmacı kadrosu da yavaş yavaş belli oluyor.

 Survivor 2021’de yarışacak isimler arasında Galatasaray ve Trabzonspor’un eski oyuncusu Barış Özbek’in ismi geçiyor. Ayrıca MasterChef Türkiye’de yarışan Celal Sarıgül’ün de olacağı iddia ediliyor.

 Sakatlığı nedeniyle Survivor 2020’ye veda etmek zorunda kalan Uğur Pektaş ve aynı nedenle Survivor 2019’dan elenen Hikmet Tuğsuz da diğer adaylar olarak gösteriliyor.

 Oyuncu Batuhan Karacakaya, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021’de yarışacak isimler arasında.

 Survivor 2021 ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

 Survivor 2021’in ne zaman başlayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak yarışmanın önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Şubat ayında başlaması bekleniyor. Ayrıca yarışma TV8 yeri Exxen Platformu’nda yayınlanacak gibi duruyor.



Son Güncelleme: 23.12.2020 15:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor2021ExxenKadro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Survivor 2021 ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
KDV indirimlerinden faydalanan iş kolları, sektörler ve vergi oranları
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
İnşaat Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? 2021 yılbaşı çam ağacı süs örnekleri
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Diş teli takan devlet hastaneleri hangileridir? Diş teli devlet tatrafından karşılanıyor mu?
Bim indirimli market ürünleri 2 Ağustos – 9 Ağustos 2019 aktüel katalogları
A101 market 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
YPG-PKK'nın elinde hangi silahlar var? ABD YPG'ye hangi silahları verdi
Otel konaklama terimlerinin anlamları nelerdir? Otel konaklama terimleri ve anlamları
Devletten maddi yardım nasıl alınır? Kimler nakit yardımı alabilir, nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler?
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2020 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 23 Aralık 2020 Çarşamba
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.