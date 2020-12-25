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Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?

Ekranların en sevilen yarışması Survivor 2021 yeni sezonu ile ekranlarda sevenleri ile buluşmaya gün sayıyor. Yayın tarihi kesinleşen yarışma için yarışmacı kadrosu hakkında şu an için net bir liste bulunmamaktadır. Pek çok tahminin olması ile beraber kesin olan bir isim var ki o da Cemal Hünal.

25 Aralık 2020 Cuma 19:36
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
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Survivor 2021 Ne Zaman Başlayacak?

Sevilen ve her zaman ekranların gözde yarışması olan Survivor başlıyor! Yayına başladığı andan itibaren dillerden düşmeyen ve sezonun en ilgi çekici yarışması olan yarışmanın başlamasına sayılı günler kaldı. Daha önceleri 2021 yılının ocak ayında başlayacağı söylenen yarışma için kesin tarih de verildi. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kendi sosyal medya hesabında yarışmanın içeriği ve gidişatı hakkında küçük ipuçları veriyor. En son verdiği bilgide yarışmanın kesin tarihini vermişti. İşte Survivor ile ilgili bilinen detaylar..

Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak?

Zaman zaman, sosyal medya hesabı üzerinden yarışmada yarışacak olan yarışmacılarla ilgili detayları paylaşan programın yapımcısı ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan, kimlerin yarışacak olduğu, ünlüler ve gönüllüler takımlarını kimlerin oluşturacağını söylenmesi bekleniyor. Yarışmanın büyük tutkunları ve dört gözle bekleyenler bu isimleri merak ediyor. Ancak henüz iki takımın da yarışmacıları hakkında geniş yelpazeli bir bilgiye sahip değiliz. Şu ana kadar yapılan açıklamalarla kesin olarak yarışacağı bilinen bir isim var: Cemal Hünal. Bu isim haricinde bir isim açıklanmadı.

Ne Zaman Başlayacak?

Büyük etki bırakan ve heyecanla izlenen Survivor 2020’den sonra, yeni yıla girmemize çok az bir süre kala, insanların merak ettiği pek çok şey var. Bunlardan biri de yeni sezon Survivor’un ne zaman başlayacağı. Pandemi dönemi sebebi ile çoğu vaktini evlerde geçirmek zorunda kalan pek çok vatandaş var. Bu sebeple insanlar keyif aldıkları bu yarışmanın bir an çnce başlamasını beklemektedir. Yapılan açıklamaya göre Syrvivor 2021’in yayın tarihi 9 Ocak 2021 oldu. İlk bölüm 9 Ocak 2021 günü saat 20.00’de TV8 kanalında yayınlanacak ve severleri ile buluşacaktır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorSurvivor 2021Acun IlıcalıTv8
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