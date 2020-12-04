Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?

Survivor 2021 Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezonda Yarışacak Yarışmacılar Kimler?

Survivor 2021 kadrosunu ve yarışmanın ne zaman başlayacağını insanlar merak ediyor. Yeni yıla girerken, bulunduğumuz şartlar içerisinde insanlar televizyon ve intenet alemine oldukça alıştı. Yarışmalar, programlar insanların ilgisini çekiyor. Ve ekranların sevilen yarışması Survivor için de geri sayım başlamış oldu. Yarışmanın başlayacağı zaman yaklaştıkça insanlar yarışmacı kadrosunu da merak etmeye başladılar. Hikmet Tuğsuz, Turabi ve Uğur Pektaş gibi isimlerin kadroda yer alacağı iddiaları dolanırken Acun Ilıcalı yarışacak ilk ismi sosyal medya hesabından duyurdu. Ocak ayında başlayacağı tahmin edilen yarışmanın kadrosunda yer alacak diğer isimler ve Acun Ilıcalı’nın açıkladığı o isim kim? İşte ayrıntılar…

Geçen sezonun yankıları hala devam ederken yeni sezonu için kollar sıvandı. Son sezonunda ünlüler- gönüllüler şeklinde ekranda olan Survivor’un yeni sezonda yarışacak ilk yarışmacısı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlü oyuncu Cemal Hünal2ın Survivor yarışmacısı olacağı duyuruldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yarışan Celal Sarıgül’ün de yarışmacı kadrosunda olacağı gündemdeydi. Yeni sezon hakkında merak edilenleri derledik..

Survivor Yeni Sezon Yarışmacıları Kimler Olacak?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’un yeni sezonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş netlik kazanan yarışmanın oyuncu kadrosunun ilk ismi belli oldu. Acun Ilıcalı’nın resmi Instagram hesabından paylaştığı bilgiyle, Survivor’a gidecek olan isim Cemal Hünal olarak açıklandı. Ilıcalı, hesabından “Issız adam, ıssız ada” notuyla Hünal’ın yarışacağını duyurdu. Bununla birlikte MasterChef yarışması ile ismin duyuran Celal Sarıgül’ün de kadroda yer alacağı bildirilmişti. Acun Ilıcalı tarafından henüz netleştiği konusunda bir bilgi gelmediği için bu haber halen iddia niteliği taşımakta. Posta Gazetesi’nden Gizem Yetil’in haberine göre, iki sefer Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran adlı yarışmacının da Survivor 2021 kadrosunda olacağı söylentisi dolaşıyor. Ancak bu haber de henüz net durumda değil. Turabi, şu aralar İstanbul’da dinleniyor.

Yine kesin yarışacak gözüyle bakılan bir diğer yarışmacı Hikmet Tuğsuz, önceden Survivor’da yarışmış, sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat olmuş ve tedavisinde çok az bir kısım kalmıştır. Survivor’da yaşadığı sakatlık sonrasında iki kez ameliyat olan Hikmet Tuğsuz’a kesin olarak “seni götüreceğiz” denmemiş ancak “antrenman yapmayı bırakma” denmiş. Tuğsuz, “Eğer ki bana bu şans yeniden verilirse virgülü koyduk, noktayı koymaya da gideriz.” dedi.

Konuşulan diğer bir isim olan Uğur Pektaş için bazı haber siteleri katılacak dedi. Ancak yapılan iddiaya göre, “şu an için öyle bir durum yok” yanıtı geldi.

Survivor 2021 Başlama Tarihi!

Survivor merakla beklenen yeni sezonunun ne zaman olacağı izleyicileri sabırsızlandırıyor. Yeni sezonunun formatının nasıl olacağı ve ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki sezonların başlama tarihleri baz alınarak, yeni sezonun 16 Ocak veya 23 Ocak tarihleri gibi başlayacağı düşünülüyor.

Konuyla alakalı net bir gelişme olduğu zaman, bilgilere yer vereceğiz.