İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?

Heyecanla beklenen, sevilen yarışma Survivor hakkında konuşmalar, söylentiler gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmada yarışacak isimlerden birini açıkladı. İzleyiciler yarışmanın ne zaman başlayacağını merak etmeye devam ediyor. Başlangıç tarihi ile ilgili birkaç söylenti bulunmaktadır.

04 Aralık 2020 Cuma 23:20
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Takip Et:

Survivor 2021 Ne Zaman Başlayacak? Yeni Sezonda Yarışacak Yarışmacılar Kimler?

Survivor 2021 kadrosunu ve yarışmanın ne zaman başlayacağını insanlar merak ediyor. Yeni yıla girerken, bulunduğumuz şartlar içerisinde insanlar televizyon ve intenet alemine oldukça alıştı. Yarışmalar, programlar insanların ilgisini çekiyor. Ve ekranların sevilen yarışması Survivor için de geri sayım başlamış oldu. Yarışmanın başlayacağı zaman yaklaştıkça insanlar yarışmacı kadrosunu da merak etmeye başladılar. Hikmet Tuğsuz, Turabi ve Uğur Pektaş gibi isimlerin kadroda yer alacağı iddiaları dolanırken Acun Ilıcalı yarışacak ilk ismi sosyal medya hesabından duyurdu. Ocak ayında başlayacağı tahmin edilen yarışmanın kadrosunda yer alacak diğer isimler ve Acun Ilıcalı’nın açıkladığı o isim kim? İşte ayrıntılar…

Geçen sezonun yankıları hala devam ederken yeni sezonu için kollar sıvandı. Son sezonunda ünlüler- gönüllüler şeklinde ekranda olan Survivor’un yeni sezonda yarışacak ilk yarışmacısı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlü oyuncu Cemal Hünal2ın Survivor yarışmacısı olacağı duyuruldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yarışan Celal Sarıgül’ün de yarışmacı kadrosunda olacağı gündemdeydi. Yeni sezon hakkında merak edilenleri derledik..

 

Survivor Yeni Sezon Yarışmacıları Kimler Olacak?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması  Survivor’un yeni sezonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş netlik kazanan yarışmanın oyuncu kadrosunun ilk ismi belli oldu. Acun Ilıcalı’nın resmi Instagram hesabından paylaştığı bilgiyle, Survivor’a gidecek olan isim Cemal Hünal olarak açıklandı. Ilıcalı, hesabından “Issız adam, ıssız ada” notuyla Hünal’ın yarışacağını duyurdu. Bununla birlikte MasterChef yarışması ile ismin duyuran Celal Sarıgül’ün de kadroda yer alacağı bildirilmişti. Acun Ilıcalı tarafından henüz netleştiği konusunda bir bilgi gelmediği için bu haber halen iddia niteliği taşımakta. Posta Gazetesi’nden Gizem Yetil’in haberine göre, iki sefer Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran adlı yarışmacının da Survivor 2021 kadrosunda olacağı söylentisi dolaşıyor. Ancak bu haber de henüz net durumda değil. Turabi, şu aralar İstanbul’da dinleniyor.

Yine kesin yarışacak gözüyle bakılan bir diğer yarışmacı Hikmet Tuğsuz, önceden Survivor’da yarışmış, sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat olmuş ve tedavisinde çok az bir kısım kalmıştır. Survivor’da yaşadığı sakatlık sonrasında iki kez ameliyat olan Hikmet Tuğsuz’a kesin olarak “seni götüreceğiz” denmemiş ancak “antrenman yapmayı bırakma” denmiş. Tuğsuz, “Eğer ki bana bu şans yeniden verilirse virgülü koyduk, noktayı koymaya da gideriz.” dedi.

Konuşulan diğer bir isim olan Uğur Pektaş için bazı haber siteleri katılacak dedi. Ancak yapılan iddiaya göre, “şu an için öyle bir durum yok” yanıtı geldi.

Survivor 2021 Başlama Tarihi!

Survivor merakla beklenen yeni sezonunun ne zaman olacağı izleyicileri sabırsızlandırıyor. Yeni sezonunun formatının nasıl olacağı ve ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki sezonların başlama tarihleri baz alınarak, yeni sezonun 16 Ocak veya 23 Ocak tarihleri gibi başlayacağı düşünülüyor.

Konuyla alakalı net bir gelişme olduğu zaman, bilgilere yer vereceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Yarışmacı KadrosuCemal HünalTurabi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Rıza BabaArka Sokaklar yeni bölümlerinde neden yok? Zafer Erdin diziden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
iPhone 12 Türkiye satış fiyatları ne kadar olacak? Apple iPhone 12 satış fiyatları
Diyanet Fetva Hattı alo fetva hattı numarası kaç?
Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2021 Yılbaşı MPİ büyük ikramiyesi açıklandı!
Her Yerde Sen neden yok, neden yayınlanmadı? 25 Ekim Fox TV Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Star TV Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
TV8 2021 Survivor ne zaman başlıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.