Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışma için merakla beklenen tarih

TV 8 kanalında her sene yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenilen Survivor yarışma programının 2021 sezonunda kimlerin yer alacağı merak edilmeye başlandı. Survivor 2021 kadrosunda seçmeler devam ederken, kanal yönetimi sırayla isimleri açıklamaya devam ediyor. Survivor 2021 yarışmacı kadrosunda tanıdık bir isimde bulunuyor.

Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı, TV 8 kanalında yayınlanan Survivor geçtiğimiz sezonunda ekranlara damga vurmuştu. Cemal Can’ın şampiyon olduğu son sezonun yankıları hala devam ediyor. Sosyal medyada Barış, Nisa ve Cemal’in isimleri hala duyuluyor. Survivor 2021 sezonunun Ocak ya da şubat aylarında başlaması bekleniyor. Survivor 2021 sezonunda yarışacak olan isimler ise yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Yarışmanın başlayacağı tarih henüz net olmasa da Ilıcalı, 2021 sezonunda yer alacak olan isimleri açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paulaşımda 44 yaşında olan ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın yer alacağını belirtti. Acun Ilıcalı, Hünal "Issız adam ıssız ada" ifadeleriyle açıkladı.

Survivor 2021 kadrosunda yer alacak ikinci ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bu kişinin Cemal Hünal olduğunu duyurdu. Kadrosu netleşmeye başlayan Survivor yarışmasına bir başka katılacak isim ise Öykü Çelik oldu.

Daha sonraysa "Aşk-ı Memnu" dizisinde "Bülent" karakteri ile tanınan Batuhan Karacakaya'nın Survivor yarışmasına katılacağı ortaya çıktı. Survivor'ın 7 sosyal medya hesabı üzerinden teyit eden 23 yaşındaki oyuncuya Yasin Obuz yardımcı oluyor.

Survivor 2021 yarışmacılarının arasında yer alan bir başka isim ise MasterChef Türkiye yarışında elenen Celal Sarıgül, 'Survivor 2020 erken veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı nedenlerle' Survivor'dan elenen ancak iz bırakan Hikmet Tuğsuz, 2021'de Survivor'da yer alacağı iddia ediliyor.