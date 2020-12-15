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Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor TV8 de mi yayınlanacak?

Reyting rekorları kıran yarışma programı Survıvor 2021 için geri sayım başladı. Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı tarafından Tv8 ekranlarında yayınlanan programda 2021 Survıvor kadrosunda bulunacak bazı isimler açıklandı. Peki 2021 Survıvor oyuncuları kimlerdir?

15 Aralık 2020 Salı 21:14
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor TV8 de mi yayınlanacak?
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Her sene reyting rekorları kırarak zirvede ki yerini koruyan yarışma programların dan Survıvor 2021 e sayılı günler kalmakta. Tv 8 ekranlarında oynayan yarışma izleyici kitlesi tarafından sabırsızlıkla beklenmekte. 2021 Survıvor da olacak yarışmacıların belirlenme süresi devam ederken bazı isimler gündeme gelmiş bulunmakta.

 

Acun medya sahibi Acun Ilıcalı tarafından yürütülen yarışma 2020 yılına rekor reyting ile akıllarda silinmeyen bir yer etmişti. Barış, Nisa, Cemalcan gibi ismini Survıvor tarihine kazıyan yarışmacıların bulunduğu dönem uzun yıllar boyunca konuşulacak gibi görünmekte.

Survıvor 2021 sezonunun bütün yarışmacıları ve başlama tarihi henüz belli olmasa da 2021 de boy gösterecek olan ilk yarışmacının ismi açıklandı.

Acun Ilıcalı tarafından sosyal mecralar üzerinden halka açıklanan isim Issız adam filmi baş rol oyuncusu Cemal Hünal olarak belirtildi. Acun Ilıcalı mizahını yine konuşturarak Issız Adam dan Issız Ada esprisi ile açıklamada bulundu.

Açıklanan ilk yarışmacının ardından ikinci yarışmacıda belli olduğu açıklandı ve Oyuncu Öykü Çelik te 2021 Survıvor yarışmacıları arasında olacağı yayınlandı.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de yarışan ve elenen Celal Sarıgül, 'Survivor 2020'ye erken veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı nedenlerden dolayı 'Survivor 2019'dan elenen ama iz bırakan Hikmet Tuğsuz'un, 2021 Survivor'da yer alacağı da gelen iddialar arasında!



Son Güncelleme: 15.12.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun Medya
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