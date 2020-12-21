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Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Pek çok kişi, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak? sorularını araştırmaya devam ediyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 03:46
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
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TV8 ekranlarının reytingleri alt üst eden programı Survivor 2021 kadrosu araştırılmaya devam ederken aynı zamanda yarışmanın ne zaman başlayacağı da araştırılıyor. Pek çok Survivor hayanı 2021 kadrosunu ve Survivor 2021’in yayın tarihini merak ediyor.

Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Programa katılacak isimler henüz netlik kazanmazken aynı zamanda Survivor 2021’in ne zaman başlayacağı ile ilgili de resmi açıklama yapılmadı. Eski programların yayın tarihine bakıldığında ise Survivor’un yeni sezonunun 16 Ocak 2021 veya 23 Ocak 2021’de başlaması bekleniyor.

Survivor 2021’e kimler katılacak?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalarda Survivor 2021 programına katılacağı kesinleşen ilk isim Issız Adam filminden tanınan 44 yaşında ki Cemal Hünel olduğu açıklandı. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterine hayat veren ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya’nın Survivor 2021 kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Sosyal medyada genç oyuncunun programa katılacağı iddiaları sürerken Karacakaya’ya geçen sezon finale kalan Yasin Obuz’un yardım ettiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 03:46
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