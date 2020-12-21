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Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu

Survivor 2021 isimleri belli olmaya başladı. Fenomen yarışmanın sevenleri yarışma kadrosu netleşti mi, Survivor 2021 ne zaman başlayacak sorularını araştırıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:26
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım başladı. Yarışmada yer alacak isimler ve yarışmanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimlere konusunda birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları MasterChef yarışmacısı Celal Sarıgül, 2019 yılında sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılan Hikmet Tuğsuz, 2020 sezonunda sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılan Uğur Pektaş gibi isimlerin yeni sezonda kadroda olabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Aşkı Memnu dizisiyle tanının genç oyuncu Batuhan Karacakaya’nın da yeni sezon kadrosunda yer aldığı netleşti. Genç oyuncunun yanı sıra Issız Adam filmiyle adını duyuran oyuncu Cemal Hünal ve bir başka oyuncu Öykü Çelik de kadroda yer alacak. Bu isimlerin yanı sıra Okan Kurt ve eski şampiyonlardan Turabi Çamkıran’ın da 2021 kadrosunda yer alabileceği iddia ediliyor.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021YarışmacıTv8
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