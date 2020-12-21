Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım başladı. Yarışmada yer alacak isimler ve yarışmanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimlere konusunda birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların bazıları MasterChefsı Celal Sarıgül, 2019 yılında sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılan Hikmet Tuğsuz, 2020 sezonunda sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılan Uğur Pektaş gibi isimlerin yeni sezonda kadroda olabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Aşkı Memnu dizisiyle tanının genç oyuncu Batuhan Karacakaya’nın da yeni sezon kadrosunda yer aldığı netleşti. Genç oyuncunun yanı sıra Issız Adam filmiyle adını duyuran oyuncu Cemal Hünal ve bir başka oyuncu Öykü Çelik de kadroda yer alacak. Bu isimlerin yanı sıra Okan Kurt ve eski şampiyonlardan Turabi Çamkıran’ın da 2021 kadrosunda yer alabileceği iddia ediliyor.