Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı Survivor yeni sezonda hangi ünlüler olacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2021 yarışmasıyla ilgili bomba yorumlarda bulundu. Türkiye’nin en büyük televizyoncularından biri olan Acun Ilıcalı, Survivor 2021 yarışması için ipucu verdi. Buna göre Survivor 2021 yarışmasına katılacak iki ünlü kişi belli oldu. Vatandaşlarımız Survivor 2021 yarışmacılarının kim olduğunu merak ediyor.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2021’de önceki senelerden birkaç kişinin bulunacağını ifade etmişti. Bundan dolayı akıllara Hikmet, Turabi ve Hilmi Cem geldi. Bu üç kişiden birinin muhakkak Survivor 2021 yarışmasında yer alacağına kesin gözle bakılmaktadır. Bunlarınca haricinde Survivor 2021 sürpriz yarışmacıların karşı karşıya geleceği bir yarışma olacak.
Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalara dayanarak Survivor 2021 yarışmasına katılacak olan yarışmacıların en az ikisinin kesinleştiğini anlıyoruz. Kulislerde dönen haberlere göre MasterChef programında adından sıkça söz ettiren Şef Danilo Survivor 2021 yarışmasında yer alacak. Çünkü Danilo gerçekten sempatik biri ve izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Diğer ismin ise MasterChef 2018 şampiyonu olan Uğur Kardaş olduğu iddia edildi. Düşük bir ihtimal olsa da Murat Boz’un da Survivor 2021 yarışmasında bulunacağı konuşuluyor.