Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı Survivor yeni sezonda hangi ünlüler olacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2021 yarışmasıyla ilgili bomba yorumlarda bulundu. Türkiye’nin en büyük televizyoncularından biri olan Acun Ilıcalı, Survivor 2021 yarışması için ipucu verdi. Buna göre Survivor 2021 yarışmasına katılacak iki ünlü kişi belli oldu. Vatandaşlarımız Survivor 2021 yarışmacılarının kim olduğunu merak ediyor.

Survivor 2021 ile ilgili türlü türlü iddialar ortaya atılıyor. Şimdiye kadar birçok ismin yarışacağı konuşulan Survivor 2021 yarışmasının iki tane yarışmacısı belli oldu. Ancak bu isimler adeta bir sır gibi saklanıyor. Önceki yıllarda yarışan Turabi ve Hilmi Cem’in yeni sezonda yarışacağı bile iddia edilmişti. Survivor 2020, pandemi olsa bile çekimlere devam etmişti. O dönemde neredeyse tüm programlar çekimlerine ara verdiğinden Survivor 2020 izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2021’de önceki senelerden birkaç kişinin bulunacağını ifade etmişti. Bundan dolayı akıllara Hikmet, Turabi ve Hilmi Cem geldi. Bu üç kişiden birinin muhakkak Survivor 2021 yarışmasında yer alacağına kesin gözle bakılmaktadır. Bunlarınca haricinde Survivor 2021 sürpriz yarışmacıların karşı karşıya geleceği bir yarışma olacak.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalara dayanarak Survivor 2021 yarışmasına katılacak olan yarışmacıların en az ikisinin kesinleştiğini anlıyoruz. Kulislerde dönen haberlere göre MasterChef programında adından sıkça söz ettiren Şef Danilo Survivor 2021 yarışmasında yer alacak. Çünkü Danilo gerçekten sempatik biri ve izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Diğer ismin ise MasterChef 2018 şampiyonu olan Uğur Kardaş olduğu iddia edildi. Düşük bir ihtimal olsa da Murat Boz’un da Survivor 2021 yarışmasında bulunacağı konuşuluyor.