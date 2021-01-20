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Survivor 2021 Melis Sezer kimdir?

Survivor 2021 yarışmacıları araştırılmaya devam ederken son yarışlarda büyük başarı yakalayan ve takımına katkı sağlayan Melis Sezer merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? sorusunu araştırıyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 01:36
Survivor 2021 Melis Sezer kimdir?
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Survivor 2021’in başlaması ile pek çok kişi ekranlara kitlenirken özellikle bazı isimler araştırılmaya devam ediyor. Son yarışlarda gösterdiği performans ile takımını kurtaran ve büyük başarı yaşayan Melis Sezer’in kim olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Melis Sezer kimdir?

2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğan Sezer, Türk Milli Tenisçidir. Enka Spor kulübünde milli sporcu olan Sezer 1,68 boyundadır. Asıl başarısını 2010 yılında Avusturalya’da düzenlenen Açık Grand Slam Gençler Tunuvasında sağlayan başarılı tenisçi Türkiye tarihinde ana tabloda yarışmaya hak kazanan ilk Türk Tenisçidir.



Son Güncelleme: 20.01.2021 01:36
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