Survivor 2021 Melis Sezer kimdir?

Survivor 2021’in başlaması ile pek çok kişi ekranlara kitlenirken özellikle bazı isimler araştırılmaya devam ediyor. Son yarışlarda gösterdiği performans ile takımını kurtaran ve büyük başarı yaşayan Melis Sezer’in kim olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Melis Sezer kimdir?

2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğan Sezer, Türk Milli Tenisçidir. Enka Spor kulübünde milli sporcu olan Sezer 1,68 boyundadır. Asıl başarısını 2010 yılında Avusturalya’da düzenlenen Açık Grand Slam Gençler Tunuvasında sağlayan başarılı tenisçi Türkiye tarihinde ana tabloda yarışmaya hak kazanan ilk Türk Tenisçidir.