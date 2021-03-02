Survivor 2021 kim elendi? 2 Mart Survivor 2021 elenen yarışmacı belli oldu

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 39.bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından SMS sonuçları da belli oldu. 39.bölümde yarışmadan elenen isim merak konusu oldu.

Ünlüler SMS sıralaması

Gönüllüler SMS sıralaması

Survivor 2021’de yeni haftanın dokunulmazlık oyunu çok zorlu geçti. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı dokunulmazlık oyunlarını birer kez kazanabildi ve her iki takımdan da birer kişi eleme potasına girdi. Ardından her iki takımın SMS birincileri eleme potasına birer isim daha ekledi. Buna göre 39.bölümde eleme adayları Öykü, Çağman, Aleyna ve Hanzade oldu. 39.son bölümde sunucu Acun Ilıcalı 39.bölüm SMS sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre en az oyu olan Çağman yarışmaya veda eden isim oldu. Çağman yarışmaya yedeklerden katılmış ve Survivor macerası kısa sürmüş oldu.