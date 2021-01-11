Survivor 2021 kim diskalifiye oldu? Yarışmadan elenen ve veda eden isim kim oldu?

Survivor'un 10 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetti. Takım arkadaşlarından en çok you alan Sena ilk eleme adayı oldu. Uğurtan ve Sena arasında nbölünen oylardan 6 tanesinde ismi çıkan Sena Survivor macerasına ve hayallerine veda edecek ilk eleme adayı oldu. Arkadaşlarına karşı herhangi bir kızgınlığı olmadığını söyleyen Sena röportaj sırasında duygulandı ve zor anlar yaşadı. Adaya veda edecek isim Pazartesi akşamı belli olacak.
Yarışmaya devam edemeyecek olan ismin Emin olmaması durumunda akıllara gelen diğer isim Cemal Hünal.
Son Güncelleme: 11.01.2021 17:56