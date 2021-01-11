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Survivor 2021 kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi olacak?

Oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Hünal'ın, parkurda yaşadığı rahatsızlıktan dolayı diskalifiye edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Yayınlanan yeni fragmanda Acun Ilıcalı'nın söylediği sözler büyük bir merak uyandırdı. Tüm detaylar haberimizde..

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:45
Survivor 2021 kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi olacak?
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2021 Survivor serüveninin başlaması ile birlikte, izleyiciler büyük bir merak ve ilgi ile yarışmayı takip etmeye başladılar. Yarışmanın ilk bölümleri olmasına rağmen önemli gelişmeler yaşanan Survivor’da bir diskalifiye olayı mı yaşanacak sorusu akıllarda yer aldı. 

SURVİVOR DA DİSKALİFİYE

Yarışmanın yeni yayınlanan fragmanında yapılan açıklamalar, adada önemli gelişmelerin olduğunu izleyicilere yansıttı. Acun Ilıcalı’nın fragman bölümünde, ‘Senin Survivor’a devam edememe ihtimalin var’ demesi, izleyicilerin aklına diskalifiye durumunun olabileceğini getirdi. 

CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ? 

Cemal Hünal’ın adaya veda edebileceği gündeme bomba gibi düştü. Parkurda rahatsızlanan yarışmacının Survivor’a veda edeceği konuşuluyor. Fakat konu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

CEMAL HÜNAL KİM?

2 Ekim 1976 doğumlu yarışmacı 44 yaşındadır. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde iki yıl okumuş ve sonra İskoçya Gordonstoun Intenatıonal Summer School’da eğitimine devam etmiştir. Sonra Londra’da tasarım eğitimi almış, ve Los Angeles’a oyunculuk eğitimi almak için gitmiştir. 

ABD’de kısa filmlerde oynamıştır. Issız Adam filminde oynadığı rol ile, beğeni  kazanmış ve adını duyurmaya başlamıştır. 

Rol aldığı projeler aşağıda verilmiştir. 

- Asi

- Kış Masalı

- Adanalı

- Seni Bana Yazmışlar

- Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

- Tatar Ramazan

- Paramparça

-Diriliş Ertuğrul

- Tozkoparan

- Ulak

- Issız Adam

- Peşpeşe

- Romantık Komedi 1 ve 2 

- Ayaz

- Günce

-Kırmızı

- Atçalı Kel Mehmet

-Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 

- Kaos Örümcek Ağı

 

SURVIVOR’DA  KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Henüz kimin diskalifiye edildiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Adada yaşanan tüm gelişmeler, yeni bölüm de belli olacak.



Son Güncelleme: 11.01.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorCemal HünalDiskalifiye
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