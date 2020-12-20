Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler

Survivor yarışmasının 2021 sezonunda hangi yarışmacıların yarışacağı merak ediliyor. Yarışmanın kadrosu yavaş yavaş belli olurken ilk açıklanan isim Cemal Hünal olmuştu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı ıssız adam ıssız ada notuyla Cemal Hünal’ı duyurmuştu. Ardından duyurulan isim ise Öykü Çelik’ti. Survivor 2021 yarışmasının ilk iki yarışmacısı belliyken diğer yarışmacılar hakkında söylentiler dolaşıyor.

Bunlardan ilki Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent’i Batuhan Karacakaya’nın yarışmaya katılacağı doğrultusunda. Acun Ilıcalı’da konuya ilişkin bir açıklama gelmemiş olsa da Karacakaya’nın yarışacağına dair iddialar bulunuyor.

Yarışmada yarışacağı iddia edilen diğer isimler olarak ise Uğur Pektaş, İbrahim Çolak, Celal Sarıgül, Uğur Kardai, Meryem Kasap ve Hikmet Tuğsuz olarak konuşuluyor.