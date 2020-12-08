Survivor 2021 kadrosu belli oluyor! Öykü Çelik de Survivor 2021'de yarışacak

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’un 2021 yılı kadrosu belli olmaya başladı. En son Acun Ilıcalı tarafından kadrodan bir isim duyurulmuştu. Issız Adam, ıssız ada yazısı ile paylaşan Acun Ilıcalı adadaki ilk isimin Cemal Hünal olduğunu açıklamıştı.

Survivor 2021’in yarışmacılarından birisi daha belli oldu. Yarışmada yarışacak olan bir diğer kadın yarışmacı ise Öykü Çelik olacak.

MasterChef yarışmasında yarışan ve geçtiğimiz bölümlerde elenen Celal Sarıgül’ün de Survivor 2021 kadrosunda yer alacağına dair konuşuluyor ancak konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Öykü Çelik Kimdir?

1987 yılında İstanbul’da doğan Öykü Çelik Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü okurken trafik kazası geçirmiş ve okulu bırakmıştır. Çelik, Selena, Akasya Durağı, Kanımdaki Barut, Cin Geçidi, Nuri, Benim İçin Üzülme ve Şeref Sözü yapımlarında rol almıştır.