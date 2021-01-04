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Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?

Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yarışacak olan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yarışmacıları belli oldu. Gönüllüler takımında yer alacak olan isimlerden birisi olarak karşımıza İlayda Şeker çıkıyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:48
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
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Survivor 2021 sezonunun Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarışacak isimler merakla bekleniyordu. Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alacak isimler sonunda yayınlandı. En çok merak edilen isimlerden birisi de Ben İlayda Şeker, insülinlerinizi hazırlayın şekerinizi yükseltmeye geliyorum sözleri ile damga vuran İlayda Şeker oldu. Peki İlayda Şeker kimdir?

Survivor Yarışmacısı İlayda Şeker Kimdir?

1994 yılında Nevşehir’de dünyaya gelen İlayda Şeker, çocukluğunu Nevşehir Ürgüp’te geçirmiş, üniversite eğitimini Sakarya’da almıştır. Dedesinin yanında İstanbul’da yaşayan İlayda Şeker şuan da çalışmadığını dile getirmiştir. İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda yarışmada yer alacaktır.



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021Ilaydaşeker
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