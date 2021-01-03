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Survivor 2021 Hayrettin kimdir?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni olan yarışma programı Survivor 2021'nin ünlüler takımı yayınlanan fragman ile kesinleşti. Fragmanı izleyen hayranlar, Survivor 2021 Hayrettin kimdir? sorusunu araştırmaya başladı.

03 Ocak 2021 Pazar 02:22
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 fragmanı ile ünlüler takımı kesinleşti. Pek çok ismin yer aldığı Survivor 2021 Ünlüler Takımında ünlü komedyen Hayrettin’in yer alması merak edildi. Oyunculuk yapan Hayrettin Karaoğuz Exatlon yarışmasındaki performansı ile dikkat çekmiştir.

Survivor Hayrettin kimdir?

1 Ocak 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hayrettin’in gerçek adı Hayrettin Oğuz Karaoğuz’dur. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Hayrettin, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında görev almaya başladı.

2004 – 2009 yılları arasında Dario Fo’nun Klakson Borazan ve Bırtlar oyununda komiser karakteri ile tanınmaya başlayan Hayrettin daha sonrasında arkadaşları ile oynadığı 2009 yılında ki Kral Übü oyunu ile en iyi reji, kadın oyuncu ve erkek oyuncu ödüllerini almıştır.

Kral Übü’de canlandırdığı karakter ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Hayrettin daha sonrasında görev aldığı tiyatro oyunlarında da ödüller almıştır.

Üniversite son sınıf öğrencisiyken Issız Adam filmine karşı olarak kayda aldıkları Kızsız Adam videosu ile pek çok kişi tarafından tanınmaya başlayan Hayrettin bu video sayesinde reklamlarda oyuncu olarak roller almaya başladı. İlk defa Turkcell’in Nar reklamı kampanyasında görev alan Hayrettin aynı yıl içerisinde Gelecekten Bir Gün filminin başrol oyuncusu olarak görev aldı. daha sonrasında Doritos reklamında rol alan Hayrettin 2011 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Hayrettin programını 2 yıl boyunca sunarak eğlenceli içerikler üretti.

2013 yılında ATV tarafından Ramazan ayına özel olarak çekilen 30 bölümlük Harry programı ile ekranlara gelen Hayrettin 2019 – 2020 yıllarında Fanta’nın reklam yüzü olmuştur. Fanta gençlik festivallerinde sahne alarak komedi gösterileri yapan Hayrettin viral reklam filmi ödülü olan Kristal Elma ödülünü almıştır.

2013 senesinin sonuna doğru Youtube’nin Los Angeles stüdyolarında çalışmaya yaparak mesleki anlamda gelişmek ve daha fazla içerik üretebilmek için dünyaca ünlü isimlerle görüşmeler yapan Hayrettin, Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding, Jr. Jenifer Ganer gibi dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmeler yaparak ünlü Youtuber Sam Pepper ile milyonlarca izlenen Youtube videoları hazırlamıştır. 2014 yılı ortalarında Türkiye’ye dönen Hayrettin dünya çapında sosyal medya ve Youtube’de başarı elde etti.

Son olarak 2020 yılında Kalk Gidelim dizisinde rol alan Hayrettin bu dizide Ercan rolünü canlandırdı.

Hayrettin’in rol aldığı yapımlar

  • İlk Öpücük (Necati, Sinema Filmi 2017)
  • Kalk Gidelim (Ercan, TV Dizisi 2017-2020)
  • Vezir Parmağı (Cumali, Sinema Filmi 2016)
  • Gelecekten Bir Gün (Tolga, Sinema Filmi 2010)
  • Kızsız Adam (Alper, Kısa Film 2009)

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 02:22
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