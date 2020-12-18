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Survivor 2021 hangi ünlüler katılıyor?

Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 kadrosu ne zaman belli olur? Survivor 2021 kadrosuyla ilgili Acun Ilıcalı ne açıklama yaptı? Herkes Survivor 2021 kadrosunda kimler olacağını belirlenen isimleri araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 17:33
Survivor 2021 hangi ünlüler katılıyor?
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2021 Yılı Survivor Yarışmasının Kadrosunda Kimler Olacak? 2021’de Survivor’a Hangi Ünlüler Katılacak?

Survivor 2021 kadrosuna her geçen gün yeni isimler eklenmeye hız kesilmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı Survivorm 2021 kadrosu için aşırı bir performans harcayarak kadroyu oluşturmaya devam ediyor. Ünlüler takımı için anlaşmalar yapmaya devam eden Ilıcalı, Survivor 2021 için çalışmalarına son hız devam edeceğini açıkladı.

Survivor 202 kadrosu herkes tarafından merak ediliyor. Survivor 2021’e katılacak ünlü isimler teker teker belli oluyor. Oyuncu Cemal Hünal’ın ardından ünlüler karosuna kimlerin alınacağı herkes tarafından araştırılıyor.

Survivor 2021 Kadrosuna Kimler Dahil Olacak?

Survivor’a Öykü Çelik, Cemal Hünal ve Batuhan Karacakaya’nın gideceği iddiaları gündemde dolaşıyor.

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ adlı programda Acun Ilıcalı tarafından Survivor’a davet edildiği açıklandı. Okan Kurt henüz bu konu hakkında net bir cevap vermek için açıklama yapmadı.

Demet Akalın eşi Okan Kurt’un Survivor’a gitmesini istediğini ancak çocukları Hira’dan dolayı gitmeyebilir ifadelerini kullanmasının ardından Ilıcalı’da Hira’nın babasını televizyondan seyrederek özlem giderebileceğini söyledi.

Cemal Hünal Kimdir?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur.  Cemal Hünal, lisesinin ardından Londra’da tasarım okumaya karar vermesinden dolayı orada bir süre hayatını devam ettirmiş ve ardından oyunculuk için Los Angeles’a gitmiştir. Hünal Amerika’da çeşitli kısa filmlerde rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimlerini Amerika Tamamlayan oyuncu en önemli çıkışını Issız Adam filmi sayesinde yapmıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ares karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenilerini toplamış olan Cemal Hünal bir dönemde Paramparça dizi kadrosunda yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisi için Murat rolüne hayat vermesinden dolayı Osmanlı tekniğine dayalı dövüşmek için Polonyalı hocalardan dövüş eğitimleri almıştır. Evliliğini Lale Cangal ile devam ettiren Cemal Hünal, 1metre 79 santim boyunda ve 76 kg ağırlığındadır.

Öykü Çelik Kimdir?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümüne devam ederken geçirdiği trafik kazasından dolayı okulunu bırakmak zorunda kalmıştır. İlk oyunculuk kariyerine Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller alarak başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes’in rol aldığı, Kanımdaki Barut filmlerinde oynamıştır. Öykü Çelik Türk sineması ve dizilerinde rol alan oyuncudur.

Batuhan Karacakaya Kimdir?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008-2010 yılları arasında Bülent Ziyagil rolünü canlandırmıştır. Bu diziden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Mert karakteriyle ekranlara gelmiştir. Pek çok filmde rol alan genç oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisinde de Dündar rolünü canlandırmıştır.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 17:33
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