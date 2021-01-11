Survivor 2021 hangi günler yayınlanıyor? Survivor 2021 yayın günleri ve saati

Ekrasnların en sevilen ve ne heyecanlı yarışması olanefsane bir şekilde başladı. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele izleyicilerin nefeslerini kesmeye başladı bile. Survivor'ın önceki yıllarda olduğu gibi sadece Salı ve Çarbamba günleri yayınlanmaması bekleniyor. Programın Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları seyircilerle buluşması bekleniyor. Program yine daha önceki yıllarda olduğu gibi saat 20.00'da başlayacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri Survivor'un en önemli mücadelesi olan dokunulmazlık oyunları oynanacak. Potada ismi olan yarışmacılardan en az oy alan kişi Pazartesi günü yarışmadan elenecek.