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Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in bu akşam yayınlanan bölümü ile dokunulmazlık mücadelesi verildi. Mücadelenin ardından bu hafta hangi takımdan isim gideceği de belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan gidecek isim kim olacak?

23 Mayıs 2021 Pazar 00:56
Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021’in bu akşam yayınlanan heyecan dolu bölümünde takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdiler. Çekişmeli maçın ardından dokunulmazlığın sahibi olan takım da belli oldu.

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da yapılan dokunulmazlık oyununu 10’a 8 fark ile Kırmızı takım kazarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Oyun öncesi avantaj için yarışan takımlardan Kırmızı takımdan Batuhan ile Aleyna Mavi takımdan ise Merve ile Steven çıkmıştı. Avantajın sahibi olan kırmızı takım dokunulmazlığın dasahibi oldu.

Dokunulmazlık yarışması deniz parkurunda yapılmış, sembolleri deviren maçın galibi olmuştu. Kırmızı takımdan Batuhan’ın aldığı sayıların ardından Berkay’ın sayısı ile kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor 2021 eleme adayı kim oldu?

Eleme adayı Mavi takımdan bir isim olacak. Mavi takımın adayı henüz belli olmadı.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:56
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