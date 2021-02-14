Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021’de yarışmacılar merak edilmeye devam ediyor. Son olarak Gönüllüler takımında yarışan fitness şampiyonu Aleyna Çalışkan araştırılmaya başlandı.

Aleyna Çalışkan kimdir?

Yarışmaya yedeklerden katılan başarılı yarışmacı son günlerde pek çok Survivor 2021 hayranı tarafından araştırılmaya devam ediyor.

15 Temmuz 1998 tarihinde doğan Çalışkan, 167 boyunda ve 53 kilogramdır. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenci olan Çalışkan 12 yaşından bu yana spor ile uğraşmaktadır. Voleybol, badminton, karate ve boks ile uğraşan Aleyna Çalışkan düzgün fiziği ile yarışmada dikkat çekmiştir.

Profesyonel olarak fitness ve vücut geliştirme sporu ile uğraşana Aleyna Çalışkan 2020 yılında Fitness şampiyonu olmuştur.