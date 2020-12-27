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Survivor 2021 Gönüllüler takımında kimler var? Survivor 2021 Gönüllüler tam kadro yarışmacı listesi

Survivor 2021 Gönüllüler takımında kimler var sorusu merak ediliyor. Yarışmanın sevenleri Survivor 2021 Gönüllüler tam kadro yarışmacı listesini araştırıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 16:18
Survivor 2021 Gönüllüler takımında kimler var? Survivor 2021 Gönüllüler tam kadro yarışmacı listesi
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Ekranların fenomen yarışması Survivor 2021’in kadrosu hakkında her geçen gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Yarışmanın başlamasına az bir süre kala Gönüllüler takımın kadrosu netleşmeye başladı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Issız Adam filmiyle adını duyuran oyuncu Cemal Hünal’ın adını açıklamış ardından Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve eski futbolcu Barış Özbek’in adı açıklanmıştı.

Ünlüler kadrosunda yer alacak bu isimlerin yanı sıra eski yarışmacılardan Turabi ve Hikmet Tuğsuz’un da kadroda yer alacağı iddia edilse de resmi bir açıklama gelmedi. Ünlüler kadrosunun yanı sıra Gönüllüler kadrosunda yer alacak isimler arasında MasteChef yarışmacısı Mustafa Aydın ve yine aynı yarışmada yer alan Celal Sarıgül’ün kadroda yer alacağı söyleniyor.

Bu isimlerin dışında Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler şu şekilde;

Duygu Kannıcı

Hazal Mert

Ayyüce Coşkun

Sıraç Yıldırım

Rüya Coriç

Burak Kanpalta

Berk Kasap

Meliz Redif

Rıfat Özkök

Emin Günenç



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:18
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021Gönüllüler
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