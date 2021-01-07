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Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir?

Survivor 2021 kadroları açıklanmaya devam ederken pek çok kişi programda yarışmacı olacak Uğurtan Dora merak edilmeye başladı. Pek çok kişi, Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir? sorusunu araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:44
Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir?
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TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programlarından bir tanesi olan Survivor 2021 kadrosu ünlüler takımı açıklandıktan sonra gönüllüler takımı ile devam ediyor. Ünlü isimlerin yer aldığı programda gönüllüler takımında yer alan isimler merak edilmeye başladı. Açıklamalar sonrasında gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora araştırılmaya başlandı.

Uğurtan Dora kimdir?

7 Kasım 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dora, 2000 yılında Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olmuştur.

2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesine gelen ve buradan mezun olan Dora lise eğitimi sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünü kazanarak eğitimine devam etmiştir.

Sporcu kişiliği ile tanınan Dora, sutopu, kürek, basketbol ve fitnessla uğraşmaktadır. Lisanslı basketbolcu olan Dora ENKA – TOFAŞ’ta lisansı bulunmaktadır. Aynı zamanda Beykozspor’dan da lisansı olan Dora Fas, Tunus, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticari heyetinde tercümanlık yapmış ve pek çok reklam filminde rol almıştır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:44
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