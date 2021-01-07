Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Sultan Reşat kimdir?

Survivor 2021 kadrosu merak edilmeye devam edilirken gönüllüler takımında ki isimler araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabına çektiği videolar ile tanınan ve pek çok kişi tarafından merak edilen yarışmacı Sultan Reşat araştırılmaya başlandı.

Sultan Reşat kimdir?

1990 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Sultan Reşat’ın tam adı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu’dur. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerini Trabzon’un Of ilçesinde tamamlayan Reşat, daha lise yıllarında spor ile ilgilenmeye başladı. Karate ve vücut geliştirme konularında kendini geliştiren Reşat sosyal medyayı aktif kullanması ve içerik üretmesi ile birlikte tanınmaya başladı.