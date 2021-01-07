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Survivor 2021 gönüllüler takımı Sancakay kim?

Survivor 2021 sezonunun yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:21
Survivor 2021 gönüllüler takımı Sancakay kim?
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2021 Survivor Sancakay kim?

 Survivor yarışmasının 2021 sezonu gönüllüler takımında yarışacak olan Sancakay Ilım Morgül 30.01.1997’de İstanbul’da doğmuştur. Oyuncu çocukluk yıllarını İzmir ve Rize’de geçirmiştir. Spora ise jimnastik yaparak başlamıştır.

 Sancakay, lise sona kadar İzmir’de eğitim almıştır. Bu eğitim sürecinde Futsal ile futbola başlamıştır. Lise son sınıfta Rizespor’a transfer oldu ve liseden sonra KATÜ Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü okudu. Yarışmacı Türkçe dışında İngilizce ve Rusça da biliyor.

 Yarışmacı Rus Dili ve Edebiyatı bölümüne 2 yıl devam ettikten sonra konservatuvar ile tiyatro eğitimi almak için girdiği sınavı kazanmış ve İstanbul’a taşınmıştır. Yarışmacı eğitimine şuan da devam ediyor.

 Sancakay, futbol dışında 2 sezon Kadıköy Theatron Sahnesinde Edinburg Festivalinden gelen ofsayt oyununda başrol oldu. Ayrıca Sancakay, 5 senedir Hayal Kahvesi ile anlaşması doğrultusunda vokallik yapıyor ve kendi bestelerini de seslendirerek gitar çalıyor.



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorSancakay
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