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Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021, yeni sezona başlamak için gün sayıyor. İlk fragmanları yayınlanan yarışmada gönüllüler takımında mücadele edecek yarışmacılar belli oldu.

03 Ocak 2021 Pazar 20:59
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
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Geçen sezonu büyük ses getiren ve pandemi döneminin en çok izlenen yarışması olan Survivor, 2021 kadrosuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonunda kimlerin yarışacağı merak edilirken ünlüler ve gönüllüler takımındaki yarışmacıların kendilerini tanıttıkları fragmanlar peş peşe yayınlandı.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde devam eden Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Her yıl birbirinden ünlü ve iddialı isimlerin yarıştığı Survivor’da bu yıl da beklentileri karşılayan birçok isim bulunuyor.

Survivor 2021’in gönüllüler takımı kadrosunda Uğurtan, Sancaktay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Ayşe, Sena, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yer alıyor.

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021’nin ilk tanıtımında ünlüler takımında mücadele edecek isimler belli olmuştu. Bu isimler milli atlet Meryem Kasap, başpehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, komedyen Hayrettin, eski futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal yer alıyor.



Son Güncelleme: 03.01.2021 20:59
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Survivor 2021Meryem KasapUğurtanSancaktayEminHanzadeReşat HacıosmanoğluAleynaStevenAcun Ilıcalı
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