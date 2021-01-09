Survivor 2021 Gönüllüler takımı İlayda Şeker kimdir?

Survivor 2021’in başlamasına sayılı günler kala takım yarışmacıları araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Survivor hayranları Gönüllüler takımında yarışacak olan İlayda Şeker’in kim olduğunu araştırıyor.

Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir?

1994 Nevşehir doğumlu olan Şeker, 18 yaşına kadar Ürgüp’te ailesi ile birlikte yaşadıktan sonra Sakarya Üniversitesini kazanmıştır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a dedesinin yanına taşınan Şeker sosyal medya paylaşımları ile tanınmaktadır.

İlayda Şeker sosyal medya hesabı

Instagram üzerinde İlayda13seker hesabı ile tanınan Survivor 2021 yarışmacısı yaptığı paylaşımları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.