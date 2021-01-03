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Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?

Survivor 2021 gönüllüler takımı açıklandıktan sonra pek çok kişi merak ediliyor. Survivor 2021 gönüllüler takımının en merak edilen ismi ise Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım oldu. Pek çok hayran, Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Sancakay Ilım kimdir? sorusunu araştırmaya başladı.

03 Ocak 2021 Pazar 18:07
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
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Survivor 2021 kadrosu gönüllüler takımı açıklandıktan sonra pek çok kişi oyuncu Sancakay Ilım’ı araştırmaya başladı. Teknik direktörü Ünal Karaman’ın yeğeni olan Sancakay Ilım merak edilmeye devam ediyor.

Sancakay Ilım kimdir?

30 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da hayat a gözlerini açan Ilım profesyonel futbolcudur. Geçtiğimiz senelerde Trabzonspor’un teknik direktörlüğünü yapan Ünal Karaman’ın yeğeni olan Ilım konservatuar 4. Sınıf öğrencisidir. Rize Yeşil Çayspor’da futbol oynayan Ilım sosyal medya ve Youtube paylaşımları ile dikkat çekmektedir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:07
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Survivor2021GönüllülerSancakay ılımKimdir
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