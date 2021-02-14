Survivor 2021' e yedeklerden gelen Berkay Yuvakuran kim? Kaç yaşındadır? Sevgilisi var mı?

Berkay Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapan Utku Yuvakuran’ın kardeşi. Berkay Yuvakuran da abisi gibi yetenekli ve spor kariyerini sürdüren bir isimdir. Yuvakuran şuanda Beylerbeyi Futbol takımının formasını giymekte. Abisi gibi Beşiktaşlı olan Berkay, Survivor yarışmasına hızlı başlayarak, izleyici tarafından sevilecek gibi duruyor.

Ayrıca Berkay Yuvakuran, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran’ın üçüz oğullarından birisidir. Berkay Yuvakuran’ın diğer üçüz kardeşi de Beylerbeyi Futbol takımının formasını giymekte.

Berkay Yuvakuran’ın resmi instagram hesabı: @berkayyuvakuran ismi ile. Yuvakuran’ın instagram hesabı 2017 yılından bu yana aktif olmasına rağmen çok takipçisi bulunmuyor.