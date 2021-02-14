İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Survivor 2021' e yedeklerden gelen Berkay Yuvakuran kim? Kaç yaşındadır? Sevgilisi var mı?

Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden 3 yeni yarışmacı daha katıldı. O isimlerden bir tanesi de Berkay Yuvakuran oldu. Yuvakuran yarışmaya gönüllüler takımında devam edecek fakat kendisi sosyal medyada tanınan bir kişi.

14 Şubat 2021 Pazar 23:42
Survivor 2021' e yedeklerden gelen Berkay Yuvakuran kim? Kaç yaşındadır? Sevgilisi var mı?
Takip Et:

Berkay Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapan Utku Yuvakuran’ın kardeşi. Berkay Yuvakuran da abisi gibi yetenekli ve spor kariyerini sürdüren bir isimdir. Yuvakuran şuanda Beylerbeyi Futbol takımının formasını giymekte. Abisi gibi Beşiktaşlı olan Berkay, Survivor yarışmasına hızlı başlayarak, izleyici tarafından sevilecek gibi duruyor.

Ayrıca Berkay Yuvakuran, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran’ın üçüz oğullarından birisidir. Berkay Yuvakuran’ın diğer üçüz kardeşi de Beylerbeyi Futbol takımının formasını giymekte.

Berkay Yuvakuran’ın resmi instagram hesabı: @berkayyuvakuran ismi ile. Yuvakuran’ın instagram hesabı 2017 yılından bu yana aktif olmasına rağmen çok takipçisi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Berkay Yuvakuran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

Popüler Haberler

Beni Bırakma dizisine Hakan karakteri ile giriş yapan Cenay Türksever kimdir?
Survivor 2021' e yedeklerden gelen Berkay Yuvakuran kim? Kaç yaşındadır? Sevgilisi var mı?
Survivor 2021'e yedeklerden katılan Yiğit Oruçoğlu kim?
Kardeşlerim dizisinde Emel karakterini Aylin Akpınar canlandırıyor
Tövbeler Olsun dizisi yayından kalktı mı? Pazar günü neden yayınlanmadı?
Exxen'in yeni dizisi 6.45 Yayınevinde Standart Bir Gün
Emekli bayram ikramiye tarihleri 2021
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Kurban Kesilirken hangi dua, sure ve ayetler okunur? Kurban namazı kaç rekattır ve namaz nasıl kılınır?
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım TV maç programı
Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı kullanıma kapatılır mı?
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Toki konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.