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Survivor 2021 dün gece elenen isim kim oldu? Survivor adaya kim veda etti?

Dün gece yapılan konseyin ardından eleme adayları belli olmuş, Gonca, Batuhan, Hanzade, Aleyna ve Ayşe adadan gitmeye aday olan isimler olmuştu. Survivor 2021'den kimin gideceği belli oldu.

25 Mart 2021 Perşembe 13:28
Survivor 2021 dün gece elenen isim kim oldu? Survivor adaya kim veda etti?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında elenen isimin kim olduğu merak ediliyor. Peki adaya veda eden isim kim oldu.

Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Bu akşam düzenlenen yarışmada iletişim ödülünün kazananı Ünlüler takımı oldu. 10-7 skorla yarışmanın kazananı Ünlüler oldu. Ödül sonrasında Ünlüler takımı aileleriyle konuşarak hasret giderdi.

Survivor’da kim elendi 23 Mart 2021?

Survivor’da Ünlüler takımından Çağrı’nın SMS’te birinci olması ile Çağrı, Batuhan’ın ismini söyledi. Gönüllüler takımından ise Poyraz SMS birincisi olan isim oldu. Poyraz ise Ayşe’nin ismini söyledi. Çağrı da Poyraz da gitmeyeceklerini düşündükleri için bu isimleri söylediklerini ekledi.

Böylece eleme adayları Batuhan, Ayşe, Hanzade, Gonca ve Aleyna oldu. Bu beş isimden adaya veda eden isim Gonca oldu ve Gonca’nın elenmesiyle Survivor macerası sona ermiş oldu.



Son Güncelleme: 25.03.2021 13:28
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Survivor2021
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