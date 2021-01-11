Survivor 2021 Cemal Hünal diskalifiye mi oldu?

9 Ocak 2021 tarihi ile yeni sezonuna start veren Survivor, yepyeni yarışmacıları ile bütün dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başardı. Program henüz yeni başlamış olsa da diskalifiye haberleri bir anda gündeme düştü. 10 Ocak tarihinde izleyiciler ile buluşan Survivor 2021 sezonunda bilindiği üzere Cemal Hünal rahatsızlanmıştı. Bunun üzerine ortaya Cemal Hünal’ın yarışmadan diskalifiye edildiği iddia edildi.

Survivor’ın yeni sezonunda diskalifiye haberleri! Cemal Hünal ayrılıyor mu?

Acun Ilıcalı tarafından Survivor aday kadrosunun ilk yarışmacısı olduğu açıklanan dizi ve film oyuncusu Cemal Hünal’ın diskalifiye olduğu hakkında iddialar gündemi karıştırdı. Cemal Hünal’ın, adanın koşullarına ayak uyduramadığı için diskalifiye olduğu iddiaları gündemde dolaşıyor.

Cemal Hünal kim?

Cemal Hünal 1976 senesinde 2 Ekim tarihinde gözlerini İstanbul’da dünyaya açmıştır. Kendisi oyunculuk yapmaktadır. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde iki sene eğitim almış ve ardından bir disiplin problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun üzerine ailesi onu İskoya’ya, Gordonstoun Intenational Summer School’a göndermiştir. Liseyi bitirdikten sonra Londra’da tasarım okumayı kafasına koyan oyunu bir süre Londra’da yaşamıştır. Daha sonrasında oyunculuğa ilgi duymuş ve oyuncuı olmak için Los Angeles’a taşınmıştır. Ucla Extension, Santa Monica College ve London Film School okullarında tiyatro ve sinema sanatları üzerine derslere katılmıştır. ABD’de birçok kısa filmde rol alan oyuncu Çağan Irmak’ın yönettiği Ulak ve Issız Adam adlı filmlerde başrol olarak performans sergilemiştir. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam adlı dizide canlandıracağı Murat karakteri için Osmanlı teknikli dövüş programı öğrenmiştir ve hocaları Polonyalıdır.