Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?

TV8'in 2021 Survivor yarışmacı olarak yerini alıyor. Yayınlanan fragmanda Çağrı'nın tartıştığı sahbe ekrana geldi. Akıllarda Çağrı elenecek mi sorusunu gündeme getirdi.

Çağrı Atakan ile Murat Ceylan arasında gerginlik ekranlara fragman sahnesiyle yansıdı. Hayranları, Atakan'ın yarışmadan dizkalifiye olur mu sorusunu soruyor.

Survivor 44.bölümde Çağrı ve Murat'ın iletişim oyunu sırasında sinirler gerildi. Murat'a karşı agresif tavırlar sergileyen Çağrı,edildi mi?

Çağrı Atakan'ın aksi tavırları ekranları başındaki izleyiciye geçen durum, gerginlik oluşturdu. Hayran kitlesi pek bulunmayan Çağrı, ekranlardaki izleyici soğuttu.

Çoğu kez uyarı alan Çağrı, Acun Ilıca'da yarışmadan ayrılma kararını açıklarsan sevinirim dedi.

Şu an gözler Çağrı'dan gelecek haberi bekliyor.

1981 Ankara doğumlu Çağrı, eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı ve İstanbul'da yaşıyor.