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Survivor 2021 Birleşme Partisine kim gelecek?

Survivor 2021'de bu yıl yarışmacılar adadaki zorlu koşullardan çok etkilendi. Aralarında sık sık gerilim yaşayan oyuncular, Birleşme Partisi'nden sonra aynı adada kalacak. Bu yıl Birleşme Partisi'ne 100 seyirci alacağını duyuran Acun Ilıcalı, 14 Mart'ta sona eren başvuru sürecini paylaştı.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:22
Survivor 2021 Birleşme Partisine kim gelecek?
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Survivor Buluşma Partisi başvuruları 14 Mart Pazar günü sona erdi. Çekiliş sonuçları 16 Mart Salı günü açıklanacak. Çekilişi kazanan 100 seyirci, ada şartlarında oyuncularla tanışma şansına sahip olacak. Survivor Buluşması'nı kabul eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı aynı adada yaşam sürmeye başlayacak.

Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları

Exxen platformunda depolanan bilgilere göre; Çekiliş 16 Mart 2021'de yapılacak. Noter huzurunda, toplar numaralandırılarak toplam katılımcı sayısına karşılık gelecek şekilde halka açık bir çekiliş yapılacaktır. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinde duyurulacak.

Seyircilerin de katılacağı Survivor Birleşme Partisi'ne birçok ünlü isim katılacak. Ancak isimler henüz açıklanmadı.

Survivor birleşme partisine başvuru nasıl yapılır?

Survivor Birleşme Partisi'ne katılmak isteyen izleyiciler, öncelikle Acun Ilıcalı'nın dijital platformu EXXEN'e üye olmalıdır. 24 Mart'ta Dominik Cumhuriyeti'ne 100 seyirci ile kalkacak uçağa binmek için pasaport yeterlidir.

EXXEN'e kampanya tarihleri ​​arasında mail adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra kampanya katılım formuna tıklayabilirsiniz; ad-soyadı, adres, e-posta ve iletişim numaralarını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile; Yeni üyelik hizmetini almasının ardından kampanya katılım formuna adını-soyadını, adresini, e-posta adresini ve iletişim numarasını doldurarak Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişten faydalanacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacak. (Kampanya katılımı 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır)

Başvurular için son tarih 14 Mart 2021 23:59’dur.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
ünlülerExxenBirleşme PartisiGönüllülerSurvivor
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