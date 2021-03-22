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Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman, ayın kaçında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de yarışan ünlüler ve gönüllüler ekibi birleşecek. İzleyicilerin heyecanla seyrettiği programda ise birleşme partisinin ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

22 Mart 2021 Pazartesi 00:37
Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman, ayın kaçında?
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Acun Ilıcalı'ya ait televizyon kanalı olan TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı olan Survivor 2021 programında heyecan doruklara çıktı. Ünlüler ile gönüllüler arasında yapılan yarışmada birçok yarışmacının elenmesinin ardından adalar birleşecek. Birleşme partisinin ise ne zaman yapılacağı konusunda izleyiciler merak içindeyken Acun Ilıcalı'dan cevap gecikmedi. 

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman yapılacak?

İzleyicilerin merakla arama motorlarında araştırdığı birleşme partisinin ne zaman yapılacağına dair soruların cevabı gecikmedi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada 27- 28 Mart 2021 tarihinde birleşme partisinin olacağını belirtti. Ayrıca Ilıcalı çekimlerin 25-26 Mart 2021 tarihinde yapacağını belirtirken büyük birleşmeye 1 hafta kaldığını ifade etti. Sözlerine güzel bir parti olmasını dilediklerini ekledi. 

Ilıcalı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yapılacak olan birleşme partisine dünyaca ünlü olan Jason Derulo'nun partide sevilen şarkılarıyla eşlik edeceğini paylaştı. 

Dünyaca ünlü Jason Derulo kimdir?

21 Eylül 1989 yılında Florida'daki Miami kentinde dünyaya gözlerini açan Jason Derulo, Haiti kökenli bir Amerikalıdır.  Asıl soyadı Desrouleaux olan şarkıcı, akılda kalması ve daha rahat bir kullanıma sahip olması sebebiyle soyadını Derulo olarak kullanmaya başladı. Dünyaca ünlü olan şarkıcı beş yaşından beri müzikle ilgilenirken, ilk şarkısı olan "Crush on You" adlı şarkıyı 8 yaşında besteledi. Florida'da bulunan Dillard Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Derulo, yüksek öğrenimini New York'taki Amerikan Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun olarak bitirdi. 

Başarılı sanatçı solo hayatı öncesine kadar Diddy, Lil Wayne, Danity Kane, Donnie Klang, Sean Kingston, Cassie ve Lil Mama gibi birçok sanatçının şarkıları için söz yazarlığı yaptı.

2006 yayınlanan Showtime at the Apollo adlı televizyon gösterisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.  Derulo bir süre sonra albüm yapımcısı J.R. Rotem tarafından keşfedildi. Bu olaydan sonra Derulo, Beluga Heights ve Waner Bros. Records adlı şirketlerle anlaşmalar imzaladı. 

Derulo'nun müzik kariyeri ise 2007 yılında Birdman'in Bossy şarkısında yaptığı düet ile başlamış oldu. 2009 yılının Haziran ayına gelindiğinde yayımladığı ilk solo şarkı olan "Whatcha Say" ile geniş kitlelere ulaşarak tanınmaya başladı.  J.R. Rotem ve Fuego tarafından yapımı üstlenilen şarkıda Imogen Heap'in "Hide And Seek" şarkısından önekler kullanıldı. 30 Ağustos 2009 tarihinde 54. sıradan Amerikan müzik listesine giren şarkısı ile 14 Kasım 2009 tarihinde bir haftalığına zirveye yükselmeyi başardı. 

Derulo'nun ikinci şarkısı olan "In My Head" aynı listeye 63. sıradan girmeyi başardı. Bu iki şarkının içerisinde bulunduğu Jason Derulo adı verilen ilk albümünün ise 2 Mart 2010 tarihinde yayımlanması planlandı. Sanatçı albümün yayımlanmasından önceki dönemde Lady Gaga'nın 2009–2010 dönemindeki The Monster Ball Tour adlı konser tunesinin açılış grupları arasında konserler vermeye başladı.

Derulo'nun üçüncü şarkısı olan "She Fly's Me Away", Hans Zimmer'ın ünlü The Rock filminin şarkıları arasında yer alan "Hummell Gets the Rockets" adlı eserinden önekler içermektedir.



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:37
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Survivor 2021 Birleşme Partisi Ne ZamanSurvivor 2021SurvivorAcun IlıcalıJason Derulo
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