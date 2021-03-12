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Survivor 2021 Birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Survivor 2021 birleşme partisine çekilişe katılan 100 kişi davet edilecek. Başvuru yapan kişiler Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyor.

12 Mart 2021 Cuma 16:51
Survivor 2021 Birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu yıl ilk defa dışarıdan seyirciler dahil edilecek. 50 çift yarışmanın ortalarında yapılacak olan birleşme partisine davet edilecek.

Exxen üzerinden 14.03.2021 Pazar günü saat 23:59’a kadar başvurular devam ediyor. Başvuru yapan kişiler arasında yapılacak çekilişlerde hak kazanan 50 kişi bir yakınıyla birlikte Dominik adasına götürülecek.

Birleşme partisi sonuçları ne zaman belli olacak?

Birleşme partisine götürülecek kişiler 16 Mart 2021 Salı günü Akşam gazetesinden duyurulacak. Asil ve yedek adayların durulacağı tarihler ise şu şekilde;

Asil adaylar 19.03.2021

Yedek adaylar 21.03.2021

Son teslim tarihleri 24:03 2021 – 29.03.2021

Adaya gitmeye hak kazanan kişiler 24.03.2021 ve 29.03.2021 tarihleri arasında adada yer alacak. Bu kişilerin uçak biletleri, havaalanı transferleri ve 4 gece 5 günlük otel masrafları karşılanacak. Çekilişte adaya gitmeye hak kazanan kişilerin asil ve yedek kişilere verilen tarihlerde cekilis@exxen.com mail adresine kimlik fotokopisi, adres ve telefon bilgilerini belirtmeleri gerekmektedir.

Öte yandan Dominik’e gitmek için adayların yalnızca pasaportu olması yeterli olup, vize istenmemektedir.  



Son Güncelleme: 12.03.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorçekilişBirleşme Partii
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