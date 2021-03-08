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Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 sezonu hız kesmeden devam ederken zorlu yarışmada elenen isimlerin yerine yedek yarışmacılar Survivor’a dahil olmaya devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği adaların birleşmesi ise gündeme otururken Acun Ilıcalı konu hakkında açıklama yaptı. Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşiyor?

08 Mart 2021 Pazartesi 14:18
Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?
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TV8 ekranlarının vazgeçilmez programları arasında yer alan Survivor 2021 sezonu ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak yarışılan programda birçok sporcu ve oyuncu yer almaktadır. Dünyanın en zor yarışmaları arasında yer alan Survivor’ın en sevilen birleşme partisi ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Uzun süredir adada mücadele eden takımlarda elenenler olduğu taktirde yerine gelen yedek yarışmacılar oyunda mücadele etmeye devam ediyor.  Her yıl belirli bir sınıra ulaşan oyuncularda son olarak adaların birleşmesi yaşanırken Acun Ilıcalı, birleşme partisi yaparak bu anı eğlenceli hale getiriyor.

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman?

Özel konukların yer aldığı birleşme partisinde mücadele eden oyuncular için bütün imkanlarını sunan Acun Ilıcalı oyuncuları için yemek sofraları, eğlenceler ve süprizler organize ediyor. Survivor izleyicileri ise bu güzel anın ne zaman geleceğini sorguluyor.  Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre 13 Şubat’ta birleşme partisi olabilir dedi. Ilıcalı konu hakkında tam net tarih vermese de 2021 birleşme partisi için hazırlıkların başladığını açıkladı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivorBirleşme PartisiAdalar
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