Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?

03 Mart 2021 Çarşamba 15:24
Survivor
2021’e yedeklerden katılan Berkay Yuvakuran
, kısa sürede gönüllüler
takımının favorilerinden oldu. 2 Kasım 1997 yılında İstanbul’da doğan Berkay’ın kökeni Makedonya’ya dayanıyor. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitiren Berkay, Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giymiş ve eski milli futbolcu olan Semih Yuvakuran
’ın oğlu. Berkay’ın Utku ve Alperen isminde üçüzleri bulunuyor. Berkay’ın üçüzü Utku, Beşiktaş takımında kaleci pozizyonunda yer alıyor.
1.90 boyunda olan Berkay, ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor şampiyonu olmak istediğini açıkladı. Berkay, üçüzü ve babası gibi futbolla ilgileniyor. Berkay, 2008’den 2011’e kadar Pendikspor’da, 2012’den 2013 kadar Sancaktepe’de oynamış. Berkay, en son 2018’de Dudullu’da yer almıştır. Berkay, performansını daha da geliştirmesi halinde şampiyonluk adayların biri olarak görülüyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 15:24
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