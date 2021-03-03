Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?

2021’e yedeklerden katılan, kısa süredetakımının favorilerinden oldu. 2 Kasım 1997 yılında İstanbul’da doğan Berkay’ın kökeni Makedonya’ya dayanıyor. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitiren Berkay, Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giymiş ve eski milli futbolcu olan’ın oğlu. Berkay’ın Utku ve Alperen isminde üçüzleri bulunuyor. Berkay’ın üçüzü Utku, Beşiktaş takımında kaleci pozizyonunda yer alıyor.

1.90 boyunda olan Berkay, ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor şampiyonu olmak istediğini açıkladı. Berkay, üçüzü ve babası gibi futbolla ilgileniyor. Berkay, 2008’den 2011’e kadar Pendikspor’da, 2012’den 2013 kadar Sancaktepe’de oynamış. Berkay, en son 2018’de Dudullu’da yer almıştır. Berkay, performansını daha da geliştirmesi halinde şampiyonluk adayların biri olarak görülüyor.