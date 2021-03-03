İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?

Ekranların reyting rekorları kıran programı Survivor, müthiş kadrosuyla sezona başladı. Gönüllüler takımına yedek kadrosundan katılan Berkay Yuvakuran, kısa süre içerisinde birçok hayran kazandı. Berkay Yuvakuran'ın babasının kim olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:24
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Takip Et:

Survivor 2021’e yedeklerden katılan Berkay Yuvakuran, kısa sürede gönüllüler takımının favorilerinden oldu. 2 Kasım 1997 yılında İstanbul’da doğan Berkay’ın kökeni Makedonya’ya dayanıyor. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitiren Berkay, Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giymiş ve eski milli futbolcu olan Semih Yuvakuran’ın oğlu. Berkay’ın Utku ve Alperen isminde üçüzleri bulunuyor. Berkay’ın üçüzü Utku, Beşiktaş takımında kaleci pozizyonunda yer alıyor. 

1.90 boyunda olan Berkay, ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor şampiyonu olmak istediğini açıkladı. Berkay, üçüzü ve babası gibi futbolla ilgileniyor. Berkay, 2008’den 2011’e kadar Pendikspor’da, 2012’den 2013 kadar Sancaktepe’de oynamış. Berkay, en son 2018’de Dudullu’da yer almıştır. Berkay, performansını daha da geliştirmesi halinde şampiyonluk adayların biri olarak görülüyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Berkay YuvakuranSurvivorSurvivor 2021Tv8UcuzGönüllülerUtku YuvakuranSemih Yuvakuran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2021 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nereli ve kaç yaşında?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2021 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nereli ve kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi

Popüler Haberler

Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?
Survivor Steven Salam kim? Neden Survivor'a katıldı?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2021 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nereli ve kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi
Survivor Doğan Keser kim? Ne iş yapıyor?
Survivor 2021 Öykü Çelik kimdir?
Ev kadınları için devletin sağladığı iş destekleri ve hibeler
Hurdacılık nedir? Hurdacılık yaparak ne kadar para kazanılır?
Uçak mühendisi nasıl olunur, çalışma şartları ve görevleri
Mucize Doktor dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kuaförüm Sensin 10 Ocak Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Güldür Güldür Oyuncular Kim?
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
2021 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları açıklama tarihi
TÜBİTAK personel alımı yapacağını duyurdu! TÜBİTAK başvuru ekranı
Kardeşlerim dizisi ne zaman final yapacak? Kardeşlerim kaç bölüm sürecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.